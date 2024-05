L’anecdote de Karl-Heinz Rummenigge sur Jude Bellingham

Président du Bayern Munich et désormais membre du conseil de surveillance du club allemand, Karl-Heinz Rummenigge est un acteur majeur de la vie du Rekordmeister. Le dirigeant, à l’occasion de la demi-finale retour de Ligue des Champions entre le Bayern Munich et le Real Madrid mercredi soir, a encensé Jude Bellingham (20 ans), décisif cette saison avec les Merengue. Rummenigge a également livré une petite anecdote sur le départ de l’Anglais du Borussia Dortmund l’été dernier, lors d’un entretien accordé à AS.

La suite après cette publicité

«Le Real Madrid doit être félicité pour l’avoir recruté. Il marque, passe, court, se bat, récupère. Il fait tout bien. Il a très tôt fait pencher la balance en faveur de Madrid et je peux vous dire qu’à Dortmund, on était très heureux quand on a compris que le Bayern n’avait plus aucune chance de se mettre en travers de la route», a-t-il expliqué.