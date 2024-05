AC Milan : coup de théâtre pour le successeur de Stefano Pioli

Critiqué pour ses résultats et le jeu proposé par les Rossoneri, le technicien italien de 58 ans, Stefano Pioli, ne devrait pas poursuivre l’aventure chez les Rossoneri l’année prochaine. Julen Lopetegui, passé par Wolverhampton, Séville ou encore le Real Madrid, était annoncé comme le favori pour débarquer en Lombardie, mais la piste a rapidement été écartée et le coach espagnol se dirige plutôt du côté de West Ham United.

Ainsi, la presse italienne expliquait que trois profils étaient désormais ciblés. Un casting réduit où figure Sergio Conceição (49 ans), l’actuel entraîneur de Porto, Paulo Fonseca (51 ans), le manager du LOSC et Ruben Amorim (49 ans), le manager du Sporting Portugal qui semble maintenant s’éloigner de Milan. Comme nous l’avions expliqué, Paulo Fonseca, qui a de grandes chances de quitter le Nord de la France dans les prochaines semaines, est une priorité pour l’Olympique de Marseille, alors que le LOSC espère aussi le faire prolonger.

Sergio Conceição veut partir de Porto

Le faire venir à l’AC Milan reste une sacrée tâche, mais en revanche, la situation est beaucoup moins compliquée pour Sergio Conceiçao. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, l’actuel coach de Porto va rencontrer André Villas-Boas, le nouvel homme fort du club portugais, pour se libérer du FCP. L’ex-manager de Nantes espère que l’AC Milan le choisira, alors qu’un salaire de 4 millions d’euros par an est déjà évoqué. De plus, son agent, Jorge Mendes, pousserait également pour un départ.

Sergio Conceição était aussi absent de la présentation d’André Villas-Boas en tant que président de Porto, ce mardi. Et si AVB a tenté de justifier son absence en raison d’un entraînement de l’équipe plus tôt dans la journée, le divorce semble bien se préciser. Récemment, Mark van Bommel, ciblé par Feyenoord pour remplacer Arne Slot et Roberto Martinez, qui a le Championnat d’Europe 2024 à préparer avec le Portugal, ont également été contactés. Si Sergio Conceição semble maintenant le grand favori, la direction du club lombard va devoir faire un choix.