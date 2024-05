Vente du club et nouvel entraîneur : le grand ménage se prépare à Monza !

Pensionnaire de Serie A depuis la saison dernière, l’AC Monza va se maintenir dans l’élite italienne pour la deuxième année consécutive avec en prime une honorable 12ème place. Et pour la troisième saison du projet sportif lancé par le duo Berlusconi-Galliani en septembre 2018, le club lombard pourrait bien connaître un lifting complet à tous les étages. De la propriété à la direction en passant par l’entraîneur, Monza devrait faire peau neuve dans les prochaines semaines, avec notamment un changement de tacticien et un possible nouveau propriétaire à la tête du club. À vrai dire l’un des rares éléments qui devrait rester à son poste l’année prochaine n’est autre que le directeur sportif français, François Modesto, qui a refusé certaines offres ces dernières semaines pour rester une saison de plus à Monza.

La suite après cette publicité

Raffaele Palladino va quitter le club

Grand artisan du maintien en Serie A la saison dernière après avoir repris les rênes du club suite au licenciement rapide de Giovanni Stroppa, Raffaele Palladino est l’un des jeunes entraîneurs italiens à la cote grandissante sur le marché des tacticiens en Europe. En fin de contrat avec Monza, le jeune technicien de 40 ans ne va pas prolonger son contrat avec le club lombard. Selon nos informations, le natif de Mugnano di Napoli va plier bagages à la fin de la saison et plusieurs clubs dont la Fiorentina et le Torino se sont positionnés sur lui. Il y a aussi eu des sirènes récentes à l’étranger notamment au Portugal avec Benfica. Raffaele Palladino a déjà laissé sous-entendre qu’il allait annoncer son départ dans les prochains jours : «Il n’y a rien que je ne pourrais faire de plus, j’ai l’impression d’avoir tout donné pour cette équipe et d’avoir écrit des pages d’histoire pour ce club avec mon staff. On en parlera à la fin du championnat mais Galliani sait que je suis ambitieux».

À lire

Serie A : Frosinone respire, l’Udinese accroche Empoli au bout du bout

Et d’après nos indiscrétions, la direction de Monza a anticipé un départ de Raffaele Palladino et a ainsi coché les noms de quelques entraîneurs dont Alessio Dionisi qui se trouve aujourd’hui en pole position pour prendre les rênes du club lombard. L’ancien entraîneur de Sassuolo a même déjà rencontré les dirigeants monzesi la semaine dernière. Ancien joueur de l’AC Milan sous l’ère Berlusconi/Galliani, Alessandro Nesta est également un autre profil de confiance coché par la direction afin de développer le projet sportif. Tout comme Davide Ancelotti, fils de Carlo et assistant au Real Madrid, qui pourrait bien se laisser tenter par une aventure solo. L’identité du nouvel entraîneur devrait être connue sous 15 jours. En tout cas, Raffaele Palladino va quitter Monza et se lancer un nouveau défi en Italie ou à l’étranger. Mais l’été s’annonce aussi mouvementé dans les bureaux du club lombard.

La suite après cette publicité

Négociations pour une vente du club

Un dossier fait néanmoins du surplace depuis plusieurs mois. De nombreuses rumeurs du vente du club envahit l’environnement du club lombard. Comme nous vous le révélions en juin dernier, plusieurs investisseurs ont contacté la propriété de Monza pour un possible rachat. Avec le décès de Silvio Berlusconi, l’avenir du club de Monza a été mis en suspens tout au long de la saison. La structure financière de Fininvest, dirigée par la Famille Berlusconi, avait initié des contacts préliminaires avec des investisseurs potentiels venant d’Arabie Saoudite et des Etats-Unis. D’autres intérêts venant de Chine et d’Inde avaient également pris de l’ampleur. Si tout est resté en stand-by pendant longtemps, les dialogues ont repris il y a quelques mois. Selon nos informations, les négociations sont très avancées avec la société financière italienne spécialisée dans les investissements au sein de PME et PMI, Orienta Capital Partners.

Les discussions sont très positives et pourraient bien être conclues dans les prochaines semaines, même si un accord total n’a pas encore été bouclé entre toutes les parties. Certains candidats continuent de faire les yeux doux à Adriano Galliani et la Famille Berlusconi. C’est le cas notamment de Evangelos Marinakis, homme politique, président de l’Olympiakos en Grèce et propriétaire de Nottingham Forest en Angleterre, qui avait même rencontré Silvio Berlusconi dans la ville italienne d’Arcore, peu avant le décès du Cavaliere le 12 juin 2023. Le groupe Red Bull, qui avait manifesté il y a quelque temps un intérêt pour le club de la Brianza, n’a néanmoins pas encore relancé officiellement les négociations après un premier échec. En cas de vente, Adriano Galliani devrait néanmoins rester au moins une saison pour assurer une transition en douceur, avec un point de référence de confiance pour les opérations sportives.