Serie A : Bologne doit se contenter d’un nul face à l’Udinese

Suite de la 34e journée de Serie A ce lundi soir. Le club de Bologne se déplaçait en Frioul pour affronter l’Udinese sur la pelouse du BlueEnergy Stadium. Du côté des Rossoblù, l’objectif était de faire le plein de points pour poursuivre sa bataille intense dans la course à l’Europe. Les Zebrette voulaient marquer quelques unités pour tenter de consolider sa place dans le ventre mou et ainsi essayer de préparer au mieux la saison prochaine. Au cours de la première période, les coéquipiers de Florian Thauvin et Oumar Solet se montraient plus agressifs et offensifs, mais sans succès. Le score était donc resté vierge à la pause.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 5 Bologne 61 34 +15 16 13 5 52 37 12 Udinese 41 34 -12 11 8 15 36 48

En seconde période, aucune des deux équipes n’a trouvé le chemin des filets et elles se sont donc quittés sur un score vierge (0-0). Au classement, Bologne reste à la 5ème position à quatre points du podium, tandis que l’Udinese est toujours dans le ventre mou avec cette 12ème place et va donc passer une fin de saison assez tranquille sans réel objectif. Le weekend prochain, les Rossoblù se déplaceront en Sardaigne pour défier Cagliari, alors que les Rossoblù accueilleront la Juventus dans une affiche qui sentira bon l’Europe, lors de la 35e journée du championnat italien.