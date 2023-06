Monza : plusieurs investisseurs ont contacté les fils de Silvio Berlusconi

Avec le décès de Silvio Berlusconi, l’avenir du club de Monza est en suspens. La structure financière de Fininvest, dirigée par la Famille Berlusconi, a initié des contacts préliminaires avec des investisseurs potentiels venant d’Arabie Saoudite et des Etats-Unis. Même si tout est actuellement en stand-by, il n’est pas exclu que les dialogues puissent reprendre dans un avenir proche. Une information publiée dans la presse italienne que nous sommes en mesure de vous confirmer. Mais d’après nos indiscrétions, d’autres intérêts venant de Chine et d’Inde ont également pris de l’ampleur ces dernières semaines. L’homme d’affaires brésilien Flavio Augusto Da Silva, propriétaire d’Orlando City en MLS, a suivi un temps de près le club de Monza, alors que plusieurs Brésiliens y ont évolué récemment (Marlon, Carlos Augusto).

Le premier objectif sera de délier les désaccords entre les enfants de Silvio qui n’ont jamais partagé les mêmes envies dans le business footballistique. Après la disparition de Silvio, Adriano Galliani, vice-président et directeur général du club, reste à l’affût de l’évolution du club de Monza et attend patiemment de connaître le dénouement : «Dans cette histoire, je suis l’objet, pas le sujet. Ce que je peux faire, c’est continuer à gérer le club de la meilleure façon possible, et me promener sous le maillot rouge et blanc, comme j’ai commencé à le faire quand j’avais cinq ans», a-t-il expliqué. Peu avant sa mort, Berlusconi avait déjà rencontré, dans la ville italienne d’Arcore, Evangelos Marinakis, homme politique et ancien propriétaire de Nottingham Forest en Angleterre et de l’Olympiakos en Grèce. Affaire à suivre mais ça discute dans les bureaux lombards.

