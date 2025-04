Juventus : Kenan Yildiz risque gros après son violent coup de coude

Un épisode qui fait polémique en Italie : Kenan Yildiz a été expulsé lors du match entre la Juventus et Monza et risque ainsi de manquer les deux prochains matchs importants et décisifs dans la course à la Ligue des Champions – contre Bologne et la Lazio. Pour rappel, alors que la Vielle Dame menait au score (2-0) à l’approche de la mi-temps, Kenan Yildiz a asséné un coup de coude violent à Alessandro Bianco après un duel physique. L’épisode est passé inaperçu sur le terrain, mais pas au VAR. Après avoir revu l’intervention sur le moniteur, l’arbitre de la rencontre, Daniele Perenzoni a décidé de donner un carton rouge à l’attaquant turc. Le numéro 10 de la Juventus a été expulsé pour comportement violent : une mesure qui pourrait lui coûter deux matchs de suspension. Une absence pesante pour Tudor au vu des affrontements directs contre Bologne et la Lazio. Le règlement, dans son article 39, du Code de justice sportive est très clair sur la question.

«Les footballeurs responsables d’un comportement antisportif grave, commis à l’occasion ou au cours d’un match, seront passibles, sauf application de circonstances atténuantes ou aggravantes, d’une sanction minimale de deux journées de disqualification». Sur Instagram, Kenan Yildiz s’est d’ailleurs excusé : « je suis profondément désolé pour ce qui s’est passé hier soir sur le terrain. Je n’avais aucune intention de frapper mon adversaire et je lui présente mes excuses. Je tiens à préciser qu’il s’agit d’un geste qui a dépassé mes intentions réelles et qui ne reflète pas ma nature et ma façon de vivre le football. Je tiens également à réitérer mes excuses pour ce qui est arrivé à mes coéquipiers, à mon entraîneur et au staff, au club et aux supporters et à les remercier pour leur soutien qui n’a pas manqué, même dans cette situation».