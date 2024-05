Arsenal - Everton : les compositions officielles

Le match du titre ? Arsenal reçoit à domicile Everton pour le dernier match de la saison de Premier League. À domicile, les Gunners s’organisent en 4-3-3 avec Raya aux cages. En défense, on retrouve White, Saliba, Gabriel, et Tomiyasu. Ødegaard, Partey et Rice sont au milieu de terrain. Et enfin, Trossard, Havertz et Martinelli animeront l’attaque d’Arsenal.

La suite après cette publicité

Everton s’articule en 4-4-1-1 avec Pickford aux cages. En défense, on retrouve Young, Branthwaite, Tarkowski et Coleman. McNeil, Onana, Gueye et Garner sont au milieu de terrain. Et enfin, Doucouré épaulera Calvert-Lewin en attaque.

Les compositions:

Arsenal: Raya - White, Saliba, Gabriel, Tomiyasu - Ødegaard, Partey, Rice - Trossard, Havertzi, Martinelli

La suite après cette publicité

Everton: Pickford - Coleman, Branthwaite, Tarkowski, Young - Garner, Onana, Gueye, McNeil - Doucouré - Calvert-Lewin