Arsenal est en passe de réaliser le gros coup Viktor Gyökeres !

C’est assurément l’un des feuilletons de l’été. Depuis deux saisons, Viktor Gyökeres affole l’Europe. Empilant les buts avec le Sporting CP, l’attaquant suédois sort de deux années de haute voltige avec la formation lisboète. Âgé de 27 ans et bénéficiant d’un engouement qu’il n’a jamais eu par le passé, l’ancien de Coventry City aspire désormais à marquer son histoire dans de plus grands clubs. En ce sens, malgré une clause libératoire fixée à 100 millions d’euros, Gyökeres avait un accord avec son président Frederico Varandas pour quitter le Sporting à moindre coût cet été. Finalement, plusieurs offres aux alentours des 60 millions d’euros ont été récemment repoussés et la gronde est montée du côté de l’attaquant scandinave.

Pire encore, ce dernier a menacé de ne pas faire la reprise avec les pensionnaires du stade José-Alvalade s’il n’obtient pas un départ dans les prochains jours. Ce dimanche, The Mirror a expliqué que Gyokeres, qui se trouve actuellement dans son pays natal en attente d’un transfert, a obtenu une prolongation de quatre jours jusqu’à vendredi pour un retour de ses vacances. Pour autant, la publication anglaise l’affirme à 100% : un retour à la normale n’est clairement pas d’actualité et Gyökeres est prêt à aller au bras de fer pour forcer son départ vers la Premier League.

Les négociations se sont (fortement) intensifiées entre Arsenal et le Sporting pour Gyökeres

Pris à la gorge, le Sporting n’a plus d’autres choix que de négocier avec Arsenal, la destination privilégiée par Gyökeres. C’est dans ce contexte houleux que les négociations se sont accélérées ces derniers jours selon de nombreux médias d’outre-Manche. Ce dimanche, The Athletic va même plus loin et affirme qu’un accord est très proche entre le Sporting et Arsenal pour le transfert de la star de 27 ans. Les discussions se tournent désormais sur le montant du transfert.

Souhaitant se rendre absolument à Arsenal, Gyökeres ne devrait pas rencontrer de problèmes au moment de parapher le contrat de cinq ans qui lui a été proposé par les Gunners. Selon le média anglais, Mikel Arteta pousse pour que la transaction soit bouclée le plus rapidement possible afin de pouvoir compter sur son nouvel attaquant lors de la préparation d’avant-saison. Après l’officialisation de l’arrivée de Martin Zubimendi ce dimanche, Arsenal est enfin en train de se montrer agressif sur le marché des transferts.