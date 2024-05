Le Bayern annonce les départs de Bouna Sarr et Eric-Maxim Choupo-Moting

C’était attendu et c’est désormais officiel. Le Bayern Munich vient d’annoncer le départ de son latéral droit, Bouna Sarr (32 ans). Arrivé en 2020 depuis l’OM, le Sénégalais a joué 33 matchs (un but inscrit) sous les couleurs du Bayern Munich. Cette saison, il n’a pu participer qu’à deux rencontres de Championnat à cause d’une rupture des ligaments croisés. «Merci beaucoup Bouna. Nous te souhaitons le meilleur pour ton avenir !», a écrit le troisième de Bundesliga.

De retour en forme, il pourrait, peut-être, faire son grand retour en Ligue 1 dans les prochaines semaines. Une situation similaire à celle d’Eric-Maxim Choupo-Moting (35 ans). Le club bavarois a également officialisé le départ de son attaquant camerounais, en fin de contrat, arrivé en octobre 2020 et auteur de 38 buts et 13 passes décisives en 122 matches avec le FCB. «Merci et bonne chance pour ton avenir, Choupo !», a écrit le club allemand.