Liverpool - Wolverhampton : les compositions officielles

La Premier League tire sa révérence ! Ce dimanche, Liverpool accueille dans son antre mythique d’Anfield Wolverhampton pour le compte de la 38ème et dernière journée de championnat d’Angleterre. Une rencontre, certes sans grand enjeu sportif étant donné le classement des deux formations, mais pas sans intérêt. Longtemps à la lutte pour le titre avec Manchester City et Arsenal, Liverpool (3e, 79pts) a malheureusement craqué dans la dernière ligne droite et se retrouve ainsi d’ores et déjà assuré de terminer au 3ème rang de Premier League, prenant part à la prochaine édition de la Ligue des Champions. Trop irrégulier ces dernières semaines, le club de la Mersey va toutefois tenter de terminer cet exercice sur une bonne note, tout en offrant une sortie réussie à son coach emblématique, Jürgen Klopp. Après neuf ans de bons et loyaux services, le technicien allemand a en effet annoncé son départ à la fin de la saison. Seulement treizième du championnat (46pts), Wolverhampton est confortablement installé dans le milieu de classement et n’a plus grand chose à jouer ce dimanche.

Cette partie sera à suivre en direct en live commenté sur le site Foot Mercato à partir de 17h. Pour cette dernière sortie en Premier League, Jürgen Klopp reste fidèle à sa ligne de conduite avec la mise en place d’un 4-3-3. Sans surprise, Alisson est présent dans les cages, devant une défense composée de Trent Alexander-Arnold, Jarell Quansah, Virgil Van Dijk et Andy Robertson. Wataru Endo, Harvey Elliott et Alexis Mac Allister sont titulaires dans l’entrejeu, tandis que le secteur offensif est composé de Mohamed Salah, Cody Gakpo et Luis Diaz. Du côté des visiteurs, Gary O’Neil ne bouleverse pas ses plans et maintient sa confiance en son 3-5-2. Ancien joueur de la Juventus et incontournable titulaire de cette formation des Wolves, Mario Lemina est aligné dans l’entrejeu, tandis que l’attaque sera emmenée par Matheus Cunha et Hee-Chan Hwang.

Les compositions :

Liverpool : Alisson - Alexander-Arnold, Quansah, Van Dijk, Robertson - Endo, Mac Allister, Elliott - Salah, Gakpo, Diaz

Wolverhampton : Sa - Bueno, Kilman, Toti - Ait-Nouri, Bellegarde, Gomes, Lemina, Semedo - Cunha, Hwang