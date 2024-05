AJMK Formation, la formation au métier de scout a déjà plus de 40 recruteurs en poste

Le mercato d’été approche à grands pas. Mais les écuries des quatre coins du monde travaillent depuis des mois sur ce marché, en s’appuyant notamment sur les scouts. En France, l’AJMK Formation, dont le responsable est Jordan Gay, prépare d’ailleurs de nombreuses personnes à exercer ce métier l’ombre nécessaire pour les clubs. Ils sont déjà plus d’une quarantaine à avoir été formé et à exercer dans une société ou en club. C’est le cas de Djemry Dahmen. Âgé de 32 ans, ce passionné de ballon rond, qui a notamment évolué en R3, a hésité mais il s’est finalement lancé avec sérieux. «Il y a une chose qui m’a décidé, c’est qu’après avoir fait la formation, il (le responsable de la formation, ndlr) nous garantit de pouvoir débuter en tant que recruteur dans sa société d’agent.» Convaincu, il a donc suivi les précieux conseils distillés lors des diverses sessions et lors des exercices pratiques. Ce qui a été très utile pour lui comme il nous l’a précisé.

«Cette formation de recruteur sportif m’a appris énormément de choses à faire et à ne pas faire pour débuter dans ce milieu (…) Ça m’a ouvert énormément de portes car le responsable de la formation est dans le milieu et lui-même fait du scouting dans un club anglais. Il a un réseau énorme ce qui facilite automatiquement les contacts (…) J’ai écouté les conseils de Jordan Gay, qui m’a conseillé de commencer dans petit club et ensuite il m’a trouvé une opportunité en D1 belge dans un gros club. Puis, le responsable recrutement a été muté en Angleterre et il m’a amené avec lui. En 14 mois, je suis passé de travailleur à l’usine à être recruteur et à en vivre. Cela a été dur pour mon entourage car personne ne pensait que c’était vrai jusqu’à ce que je reçoive mon premier salaire.» C’est à ce moment-là qu’il a décidé de quitter son emploi pour vivre uniquement de son métier de recruteur. Grâce à son travail et sa détermination, ainsi que l’aide de l’AJMK Formation, Djemry Dahmen a pu atteindre son objectif. Il a d’ailleurs envoyé un message à ceux qui voudraient se lancer comme lui. «Si je peux donner un conseil aux autres, c’est de vous lancer car moi aussi j’avais peur de franchir le pas.» Si des personnes sont intéressées pour participer aux prochaines sessions, que ce soit en présentiel (2500€) ou à distance (1500€), vous pouvez contacter Jordan Gay (07 87 46 94 49). Toutes les informations sont à retrouver sur le site officiel de l’AJMK Formation.