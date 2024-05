Bordeaux toujours menacé par une rétrogradation et un dépôt de bilan

Un an plus tard, le frisson de la DNCG circule toujours en Gironde. Faute d’avoir trouvé un actionnaire minoritaire l’hiver dernier (il manquait environ 10 M€ dans les caisses du club), Bordeaux avait déjà été sanctionné d’«un encadrement de sa masse salariale et des indemnités de mutation». Un dossier qui va vite être remis sur le tapis.

Si le président bordelais, Gérard Lopez, semblait négocier avec plusieurs prétendants pour le rachat du club ces derniers mois, rien n’est encore concret. Son club va en effet achever l’exercice 2023/2024 avec un déficit d’environ 50 millions d’euros et comme le rapporte Sud-Ouest, aucun investisseur n’a été trouvé. Afin d’éviter une rétrogradation et un dépôt de bilan, Bordeaux a encore un mois pour trouver les fonds nécessaires (40 M€). Le club se présentera devant le gendarme financier du football français le mercredi 19 juin.