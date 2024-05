OM : Christophe Dugarry demande à Pablo Longoria de démissionner

Huitième du classement de Ligue 1 et privé de coupe d’Europe la saison prochaine, l’Olympique de Marseille a complètement raté sa saison. Entre une incroyable succession de quatre coaches (Marcelino, Abardonado, Gattuso, Gasset) et des recrues dont la plupart n’étaient pas au niveau, le club phocéen est dans le dur. Mais pour Christophe Dugarry, le principal responsable se nomme Pablo Longoria.

« On a vu toute la saison que cette équipe était moyenne, mais une nouvelle fois, qui a choisi ces joueurs ? (…) On se pose la question sur les joueurs, mais j’ai envie de me poser la question sur le président. Qu’il vienne avec toutes ses responsabilités, qu’il rende sa chemise et pose sa démission. Peut-être que l’actionnaire ne l’acceptera pas, mais à travers sa démission posée, il montrera qu’il la totale responsabilité de ce qui s’est passé. C’est lui le seul et unique responsable », a-t-il déclaré au micro de RMC Sport.