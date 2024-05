L’OL est en extase totale après son exploit historique

Impensable. L’OL a réalisé l’impensable. Encore lanterne rouge de Ligue 1 au mois de décembre, le club rhodanien a déjoué tous les pronostics en se hissant à la 6e place du Championnat, synonyme de qualification en Ligue Europa. Au terme d’un match à l’issue longtemps incertaine, les joueurs de Pierre Sage se sont imposés face à Strasbourg ce dimanche soir, au Parc OL (2-1).

Brillant depuis le début de l’année 2024, Alexandre Lacazette a une nouvelle fois su entraîner ses coéquipiers dans son sillage pour inscrire un doublé précieux. Après la rencontre, c’est tout le peuple lyonnais qui était au septième ciel, à l’image du public, en liesse, et du patron du club, John Textor. Sur des images capturées par Prime Video, l’Américain a sauté dans les bras de ses joueurs, conscient de la portée de l’exploit qu’ils venaient de réaliser. Présent au micro de Canal, Anthony Lopes a lui été ému jusqu’aux larmes : «C’est une saison historique pour le club», a-t-il confié, la larme à l’oeil.

Jean-Michel Aulas savoure, Pierre Sage ne réalise pas

Une soirée historique, oui, et qui a forcément ravi Jean-Michel Aulas, le plus connu des supporters lyonnais : «Lyon, Laurent Prud’homme, John Textor, Formidable OL, Vous êtes exceptionnels ….Je vous aime ! Merci á tous John, Laurent, Pierre et son staff, Alex et les joueurs et tous les supporters. Merci et Bravo », a-t-il écrit sur son compte X. Grand artisan de cette saison historique depuis sa prise de fonction fin novembre, Pierre Sage était lui aussi incrédule après la rencontre.

«On aurait pu avoir un match facile mais on est retombés dans nos scénarios habituels… Mais bon, c’est l’histoire de notre saison donc bravo au public, aux joueurs, et surtout très content pour les amoureux de l’OL, s’est réjoui le technicien de 45 ans. C’est historique, c’est ce qu’il faut retenir, c’est le qualificatif qui correspond le mieux à ce que les joueurs ont fait : se maintenir, puis se qualifier en Europe de forte belle manière, ça valorise le travail du staff, des supporters, ça leur ramène un peu de bonheur donc tout le monde est gagnant. C’est l’ensemble du peuple lyonnais qui est récompensé ce soir.» Il faut le dire : c’est sur un rythme de champion que l’OL a conclu sa saison 2023/2024.