Ligue 1 : Brest termine sur le podium devant Lille, l’OL et Lens en Europe, Metz en barrages, Lorient en Ligue 2 !

Clap de fin pour la 34e journée de Ligue 1 et ce dimanche soir allait nous permettre de connaître les derniers qualifiés européens. En bas du tableau, le FC Metz pour la place de barragiste et le FC Lorient pour la relégation n’avaient pas vraiment d’espoir de faire évoluer leur situation. Les Merlus devaient rattraper un déboire de 8 buts sur les Messins. Les Mosellans défiaient le Paris Saint-Germain et cela ne leur a pas réussi. Concédant rapidement des buts de Carlos Soler sur un centre qui a surpris Alexandre Oukidja (6e) et via Kang-in Lee (12e), les joueurs de Laszlo Bölöni se sont vite mis dans une situation délicate. S’ils reculaient et résistaient en ne concédant pas de nouveau but en première période, au retour des vestiaires, le FC Metz était un peu mieux et poussait pour réduire l’écart. Finalement, on se quittait sur un succès parisien (2-0). Metz a eu chaud et devra passer par les barrages pour rester en Ligue 1.

Condamné à la Ligue 2, Clermont se déplaçait à Lorient qui était obligé de s’imposer largement et d’espérer en parallèle une large victoire francilienne à Metz. Longtemps inhibé par l’enjeu, Lorient a haussé le ton peu après la demi-heure de jeu. Laurent Abergel venait marquer une lourde frappe de l’extérieur de la surface (38e). La révolte des Merlus était lancée et Mohamed Bamba venait enfoncer le clou sur penalty (42e). Au retour des vestiaires, Badredine Bouanani (54e) venait inscrire un troisième but pour renforcer la confiance bretonne. Bamba Dieng allait même faire chavirer le stade du Moustoir (64e). Il fallait néanmoins encore deux buts et Bamba Dieng s’offrait un doublé en toute fin de match (90e) pour offrir un temps additionnel fou aux Merlus. Mais cette victoire 5-0 ne suffit pas et Lorient file avec Clermont en Ligue 2.

Brest termine devant Lille !

Assurés de disputer la Ligue des Champions l’année prochaine, Lille (3e, 58 points et +18) et Brest (4e, 58 points et +16) se livraient une lutte à distance pour la troisième place, directement qualificative pour la phase de poules. À domicile, Lille se faisait rapidement surprendre avec un centre de Jérémie Boga qui était repris victorieusement par Gaëtan Laborde (10e). Mené, Lille n’arrivait pas à relever la tête et était mener à la pause. Au retour des vestiaires, les Dogues décidaient de mettre d’autres ingrédients et cela faisait mouche avec l’égalisation d’Hakon Haraldsson (55e). Peu après, c’est le capitaine Benjamin André qui allait conclure de la tête sur corner (74e) pour faire passer le LOSC en tête. Les Dogues se rapprochaient du podium, mais le but de Jordan Lotomba changeait tout (90e+5). Un but de Daouda Traoré était aussi marqué, mais il était refusé (90e+7). Avec ce match nul 2-2, Lille termine quatrième et devra passer par les tours préliminaires de la Ligue des Champions.

Classement général Ligue 1 Uber Eats # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 76 34 48 22 10 2 81 33 2 Monaco 67 34 26 20 7 7 68 42 3 Brest 61 34 19 17 10 7 53 34 4 Lille 59 34 18 16 11 7 52 34 5 Nice 55 34 11 15 10 9 40 29 Voir le classement complet

En déplacement à Toulouse afin de créer encore un peu plus la sensation en terminant sur le podium, Brest démarrait fort avec des tentatives de Kamory Doumbia (4e) et une déviation malheureuse de Kévin Keben (14e) qui obligeait Guillaume Restes à la parade. Thijs Dallinga répondait et marquait, mais son but était refusé (16e). Animée et vierge de buts, cette première période laissait place à l’ouragan brestois. Au retour des vestiaires, Mahdi Camara venait conclure une action collective pour lancer les débats (48e) puis Jordan Amavi doublait la mise sur un sublime coup franc (54e). Kenny Lala allait même chercher un troisième but en fin de match (90e). Une belle victoire 3-0 pour Brest qui termine sur le podium et disputera la phase de poules de la Ligue des Champions.

L’OL en Ligue Europa, Lens en Conference, l’OM y a cru

Sixième avant ce soir, le RC Lens se devait de l’emporter pour laisser l’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille derrière. Les Nordistes mettaient en place leur jeu et faisaient vite la diffénce. Après 4 minutes de jeu, Elye Wahi venait marquer d’un coup de casque consécutif à un centre de Florian Sotoca. L’équipe de Franck Haise continuait de pousser et Elye Wahi trouvait le poteau (16e) avant que Deiver Machado aille chercher un second but avant la pause (45e +3). Les Héraultais allaient réagir en seconde période avec le premier but du jeune Othmane Maamma (58e) pour réduire l’écart. Pire, Lucas Mincarelli parvenait à égaliser en fin de match (75e) pour remettre Montpellier à égalité. Un match nul 2-2 qui permet à Lens d’assurer la septième et de se qualifier en Coupe d’Europe. Ce sera la Ligue Europa Conference pour les Artésiens.

Les Rhodaniens avaient aussi la possibilité de valider une participation européenne. Septièmes en marge du coup d’envoi, les joueurs de Pierre Sage pouvaient se féliciter du visage montré en seconde partie de saison qui a permis de transformer une saison catastrophique en un exercice honorable. Pour cela, il fallait confirmer face à Strasbourg avec à minima un match nul. Très rapidement, l’Olympique Lyonnais prenait le contrôle des opérations et se rapprochait de plus en plus du but d’Alaa Bellaarouch. Le portier marocain allait s’employer avec une double parade devant Saïd Benrahma et Nicolas Tagliafico (26e) puis face à une tête de Corentin Tolisso (37e). Puis sur un mouvement collectif initié par Rayan Cherki, Alexandre Lacazette marquait bien servi par Saïd Benrahma (39e). En seconde période, les Gones insistaient pour se mettre à l’abri, mais se faisaient finalement surprendre par Habib Diarra qui égalisait (63e). La situation se compliquait pour l’OL avec un penalty concédé, mais raté par Emmanuel Emegha (77e). Finalement dans les dernières secondes, un penalty d’Alexandre Lacazette (90e +6) a permis aux Gones de s’imposer 2-1. Sixième, l’OL sera en Ligue Europa.

Classement général Ligue 1 Uber Eats # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 5 Nice 55 34 11 15 10 9 40 29 6 Lyon 53 34 -6 16 5 13 49 55 7 Lens 51 34 8 14 9 11 45 37 8 Marseille 50 34 11 13 11 10 52 41 9 Reims 47 34 -5 13 8 13 42 47 Voir le classement complet

Condamné à la victoire et espérant les défaites lensoises et lyonnaises, l’Olympique de Marseille s’avançait du côté du Havre avec peu d’espoir. Et cela s’est ressenti puisque Le Havre se procurait la première situation via Josué Casimir (6e) tandis qu’André Ayew se fendait d’un retourné (23e). Il fallait attendre la fin de première période pour qu’une talonnade de Faris Moumbagna laisse échapper un cri de frayeur dans la défense normande (39e). En seconde période, Marseille allait finalement chercher l’ouverture du score avec une nouvelle réalisation du Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang (64e). Mieux, Marseille se mettait à l’abri avec un second but via Amir Murillo (77e). Si Emmanuel Sabbi réduisait le score (90e +1), son but était refusé. Mohamed Bayo marquait toutefois sur penalty peu après (90e +7). Marseille arrache tout de même une victoire 2-1 qui ne lui permet pas pour autant d’aller en Europe. Dans les autres rencontres, le Stade de Reims et le Stade Rennais se sont quittés sur une victoire champenoise (2-0) tandis que l’AS Monaco a déroulé contre Nantes en s’imposant largement (4-0) avec des buts de Wissam Ben Yedder (6e), Thilo Kehrer (12e), Mohamed Camara (24e sp) et Eliesse Ben Seghir (61e). Les Monégasques confirment avec autorité leur belle deuxième place.

