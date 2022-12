Pablo Longoria confirme l’intérêt de l’OM pour Azzedine Ounahi

La suite après cette publicité

La Coupe du Monde a permis de mettre en lumière les performances d’Azzedine Ounahi avec la sélection marocaine. Depuis le Mondial c’est bien simple, le joueur d’Angers attise les convoitises de nombreux clubs comme nous vous le révélions dernièrement. Même si Naples semble avoir une longueur d’avance dans ce dossier, l’Olympique de Marseille reste à l’affut pour enrôler le Marocain de 22 ans.

Pablo Longoria a d’ailleurs confirmé l’intérêt du club phocéen pour le milieu de terrain. « Est-ce que j’aime Ounahi ? C’est comme si tu me demandais si j’aimais Sofyan Amrabat. La saison dernière, il avait très bien joué contre nous lors du 0-0 à Angers en septembre 2021 et les premières minutes au Vélodrome, quand ils ont vite mené 2-0. Il a à la fois des capacités athlétiques et techniques, il est plus physique qu’on ne le croit au premier abord » a notamment confié le président de l’OM.

