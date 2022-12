Le Napoli en pole pour Azzedine Ounahi, l’OM et l’Inter Milan en embuscade !

La suite après cette publicité

En l’espace d’un mois, Azzedine Ounahi est passé du quotidien de footballeur au sein du dernier de Ligue 1 à celui de révélation du Mondial 2022 connu désormais du monde entier. Il faut dire que le milieu angevin a crevé l’écran avec le Maroc que ce soit face à l’Espagne, face au Portugal où il avait terminé la rencontre avec des statistiques de très haut niveau (88% de duels remportés, 7 ballons récupérés, un volume de jeu impressionnant et des remontées de balle restées encore dans les mémoires) où face à la France malgré la défaite des siens en 1/2 finale de la compétition.

Après avoir fêté ce Mondial historique comme il se doit à Rabat avec ses partenaires de la sélection et des dizaines de milliers de Marocains, Ounahi (22 ans) va retrouver son quotidien à Angers très rapidement. Mais en coulisse, ça bouge fortement pour lui comme nous l’évoquions ici il y a quelques jours et comme l’avait d’ailleurs confié le président du SCO Saïd Chabane sur RTL. « On a des offres pour Azzedine Ounahi. Des approches de grands clubs et de clubs moyens. Ça vient de partout. Italie, Espagne, Angleterre, France. Notre souhait c’est de trouver un deal en janvier, mais qu’il reste jusqu’à la fin de saison. »

Naples tient la corde pour recruter Ounahi

À quelques jours de l’ouverture du mercato, rien n’est encore bouclé. Mais selon une source angevine, Ounahi a donné sa préférence et sa priorité à l’Italie, un championnat qu’il affectionne tout particulièrement. Le Napoli et l’Inter Milan sont très intéressés par le profil de l’international marocain. Mais pour le moment, c’est le Napoli qui tient la corde. Le club Partonopei, qui est ouvert à l’idée de recruter puis de laisser en prêt jusqu’à la fin de saison à Angers, n’a pas manqué une miette des performances du joueur avec le Maroc durant le Mondial et ambitionne réellement de le recruter dans les prochains jours.

En France aussi, on apprécie le milieu de l’actuelle lanterne rouge de Ligue 1, qui a disputé 14 matches avec le SCO cette saison. Selon nos informations, l’OM est très chaud également sur Ounahi. Mais du côté du SCO, on doute que le club phocéen dispose des moyens nécessaires pour le recruter. Quoi qu’il en soit, les prochains jours s’annoncent donc décisifs quant à l’avenir de l’une des révélations de la Coupe du Monde 2022.