Mercato : des clubs européens foncent sur Azzedine Ounahi

«J'ai été agréablement surpris par le numéro 8, je ne me souviens plus du nom, désolé. Oh mon Dieu ! D'où vient ce gars ? Il joue très bien. Achraf et Ziyech sont évidents, En-Nesyri était connu, nous connaissons Amrabat aussi... Mais ce garçon n'a pas arrêté de courir. Nous en avons discuté avec le staff. C'était spectaculaire.» La déclaration de Luis Enrique sur Azzedine Ounahi à la sortie de la qualification historique du Maroc face à l'Espagne (0-0, 3-0 aux tirs au but) en 1/8e de finale de la Coupe du monde 2022 a fait le tour du Monde. Il faut dire que la sortie médiatique du désormais ex-sélectionneur de la Roja résume bien la Coupe du Monde du milieu de terrain du SCO d'Angers, éblouissant tout au long de la compétition.

Formé à l'académie Mohammed VI comme Nayef Aguerd, Youssef En-Nesyri ou encore Ahmed Reda Tagnaouti, le numéro 8 des Lions de l'Atlas a mis du temps à éclore au plus haut niveau. Mais face à l'Espagne, il avait impressionné le monde entier, parcourant quasiment 15 kilomètres sur cette rencontre. Contre le Portugal, il avait écœuré le milieu lusitanien avec des statistiques indécentes. 88% de duels remportés, 7 ballons récupérés, un volume de jeu époustouflant et des remontées de balle spectaculaires. De quoi lui permettre d'intégrer haut la main notre équipe type des 1/4 de finale de la Coupe du Monde en compagnie de Messi, Modric, Griezmann ou encore Giroud.

Azzedine Ounahi choisira le meilleur projet sportif

Des prestations époustouflantes qui n'ont pas tardé à attiser la curiosité de nombreux clubs européens, allant même jusqu'au prestigieux FC Barcelone, à en croire la presse espagnole. Sans trop se mouiller, on peut d'ores et déjà imaginer qu'Ounahi va bénéficier des lumières du Mondial qatari pour rebondir loin du SCO d'Angers, triste lanterne rouge de Ligue 1. Le club angevin, qui avait refusé une offre de 7 M€ l'été dernier de la part du LOSC, devrait recevoir des offres plus importantes durant ce mercato.

D'autant que les courtisans sont nombreux et plus chauds les uns que les autres. Selon nos informations, deux grands clubs italiens, un grand club français et une prestigieuse écurie allemande ont déclaré officiellement leur intérêt. De son côté, celui qui fait partie des révélations de cette Coupe du Monde 2022 prend son temps, alors qu'il vient juste de perdre la petite finale du Mondial pour la 3e place face à la Croatie (1-2). Une chose est sûre : Ounahi fera un choix sportif et ira dans un club qui collera à son style de jeu, ainsi qu'à son épanouissement personnel.