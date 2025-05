LdC : Simone Inzaghi n’a pas de préférence entre le PSG et Arsenal

Ce soir, l’Inter est confortablement installée dans son fauteuil à regarder la seconde demi-finale de Ligue des Champions entre le PSG et Arsenal. Il y a tout juste 24h, le club italien ne pouvait pas en dire autant, alors qu’il s’apprêtait à disputer une rencontre homérique face au FC Barcelone.

La suite après cette publicité

Simone Inzaghi profitera de ce temps plus calme pour analyser son futur adversaire en finale de C1. «N’importe laquelle de ces 2 équipes sera très difficile à affronter. Mais le Bayern Munich et le FC Barcelone sont les deux meilleures équipes d’Europe en ce moment… Et nous les avons déjà affrontées» expliquait-il hier soir en conférence d’après-match.