Coupe du Monde 2022 : l'équipe type des quarts de finale

Un exploit retentissant, des rires, des pleurs, deux séances de tirs au but, du suspense, dix réalisations en quatre matches, des gardiens étincelants, des confrontations électriques, des trajectoires personnelles magiques, d'autres tragiques, un champion du monde en titre au rendez-vous, les quarts de finale de la Coupe du Monde 2022 ont offert de très beaux moments... De la déroute brésilienne au rêve éveillé des Marocains en passant par la qualification in-extremis de l'Argentine et de nos Bleus, voici l'équipe type concoctée par la Rédaction FM.

Livakovic : décisif lors des huitièmes de finale, le voici héros de la Croatie. Auteur d'une performance majuscule contre le Brésil de Neymar, le dernier rempart du Dinamo Zagreb, crédité d'un 9,5 par notre rédaction, a tout simplement mis fin aux espoirs de tout un peuple, désormais plongé dans un profond spleen. Avec 11 arrêts et un penalty repoussé face à Rodrygo, le gamin de Zadar est définitivement entré dans une nouvelle dimension. En stoppant son quatrième tir au but dans ce Mondial (après les 3 face au Japon en huitièmes de finale, 1-1, 3-1 aux t.a.b.), le Croate a, en effet, égalé le record d'Harald Schumacher, Sergio Goycochea ou encore de son compatriote Danijel Subasic. Gigantesque.

Juranovic : grand artisan de l'exploit croate face à la Seleção, le latéral droit du Celtic avait pourtant fort à faire face à Vinicius Jr. Vigilant sur les quelques démarrages de l'ailier madrilène, il n'a jamais semblé perturbé par la vitesse du Brésilien (7 ballons récupérés). Tranchant et inspiré sur le plan offensif, il s'est également montré irréprochable dans le duel (5/5). Ajoutez à cela une activité incessante, sa prestation est digne des plus grands.

El Yamiq : remplaçant de Nayef Aguerd, blessé contre l'Espagne, le défenseur de Valladolid s'est montré à la hauteur du rendez-vous. Symbole d'une sélection portée par un supplément d'âme, il n'a jamais failli face à la pression portugaise. Résultat : cinq ballons dégagés, deux tirs bloqués, quatre ballons récupérés, deux interceptions, 80% de duels remportés et une qualification historique pour le dernier carré où les Lions de l'Atlas retrouveront l'équipe de France.

Gvardiol : impressionnant depuis le début de la compétition, le défenseur central du RB Leipzig pourrait clairement faire partie de chaque équipe type. Illustration parfaite de la solidité affichée par la sélection de Zlatko Dalić, il s'est encore montré sous son meilleur jour. Solide dans les airs, présent pour repousser les tentatives adverses, vigilant sur chaque trajectoire, il n'a rien laissé aux hommes de Tite. Une nouvelle performance majuscule pour l'homme masqué. Richarlison peut en témoigner.

Yahya Attiyat-Allah : remplaçant de Noussaïr Mazraoui au poste de latéral gauche pour sa première titularisation dans ce Mondial, le jouer du Wydad a parfaitement assumé son rôle. Le cœur à l'ouvrage, à l'instar de ses coéquipiers, il a été récompensé de ses efforts par une passe décisive sur l'ouverture du score d'En-Nesyri. Irréprochable sur le plan défensif (5 ballons récupérés), il a également montré toute sa hargne aux abords de la surface adversaire.

Amrabat : étincelant depuis le début de la Coupe du Monde, en témoigne sa présence dans l'équipe type de la troisième journée et des huitièmes de finale, Sofyan Amrabat (26 ans) poursuit son rêve éveillé avec les Lions de l'Atlas. Sous le feu des projecteurs, la sentinelle préférée de Walid Regragui a (une nouvelle fois) sorti le grand jeu. Précieux pour aider sa charnière et cadrer la vivacité de Joao Felix, son abattage défensif (8 ballons récupérés) reste un modèle du genre. Précis dans l'orientation du jeu, sa justesse et son implication de tous les instants expliquent, eux aussi, le parcours phénoménal des Marocains.

Modric : du génie, de la classe, de la clairvoyance. Plus qu'un capitaine, un patron. Pour les amoureux du ballon rond, le replay de Brésil-Croatie est encore disponible. Toujours présent pour proposer une solution à ses coéquipiers, omniprésent dans le duel, intraitable techniquement, son positionnement a également permis de réduire les espaces entre les lignes. Essentiel pour ressortir le ballon et permettre aux siens de se libérer de la pression brésilienne, l'homme fort des Vatreni a clôturé sa soirée parfaite en transformant, avec plein de sang-froid, son penalty. L'Argentine est prévenue.

Ounahi : au cœur de l'exploit marocain réalisé face au Portugal, le jeune milieu d'Angers a sans doute été le plus magistral. Dévoreur d'espaces, il a confirmé son très grand match réalisé face à la Roja. 88% de duels remportés, 7 ballons récupérés, un volume de jeu époustouflant, des courses incessantes, des renversements cliniques, des remontées de balle spectaculaires entre deux, trois ou quatre Portugais, une grande participation sur le but d'En-Nesyri, il y avait tout dans sa prestation rendue sur la pelouse d'Al-Thumama.

Griezmann : une nouvelle fois désigné homme du match par notre rédaction, Grizou confirme son tournoi de très haute volée. Métronome du collectif tricolore, son implication défensive et sa justesse technique se sont encore avérés essentiels face aux Three Lions. Passeur décisif sur l'ouverture du score de Tchouameni, le Français de 31 ans a rayonné aux abords des deux surfaces de réparation. Auteur d'un nouveau centre délicieux pour sa deuxième offrande de la soirée sur le but de la qualification, l'attaquant des Colchoneros a impressionné. Une très belle habitude pour les Bleus de Didier Deschamps.

Messi : sans lui, l'Argentine ne se serait très certainement pas sortie du piège néerlandais. Auteur d'une offrande, dont lui seul a le secret, sur l'ouverture du score, d'un but sur penalty au cours du temps réglementaire et d'un sang-froid, habituel, lors de la fatidique séance de tirs au but, il s'est encore montré éblouissant. En capitaine exemplaire, le septuple Ballon d'Or a ainsi montré la voie à son Argentine. En mission, il n'a pas manqué, non plus, de régler ses comptes avec ceux qui voudraient le voir échouer dans SA quête : remporter le titre mondial et définitivement asseoir sa supériorité sur la planète football.