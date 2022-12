Croatie - Maroc : les notes du match

La suite après cette publicité

L'heure des retrouvailles. Après un match nul (0-0) à l'occasion de la première journée du groupe F, Croates et Marocains se retrouvaient pour la petite finale de ce Mondial 2022. Défaits par l'équipe de France aux portes de la finale, les Lions de l'Atlas avaient l'occasion de décrocher une historique troisième place et ainsi achever leur magnifique parcours de la plus belle des manières. Finalistes malheureux en 2018, les Vatreni, éliminés en demies par l'Argentine (3-0), pouvaient, quant à eux, confirmer une nouvelle épopée de haute volée. Alignés en 3-5-2 au Stade Khalifa International, les Croates de Luka Modric ne tardaient pas avant de se mettre en évidence.

Sur un coup franc de Majer, Perisic déviait de la tête pour Gvardiol qui ouvrait le score d'une superbe tête plongeante (1-0, 7e). Surpris d'entrée, les hommes de Walid Regragui, organisés en 4-3-3, répondaient dans la foulée. Opportuniste à la suite d'un coup de pied arrêté de Ziyech, Dari profitait d'une déviation malheureuse de Majer pour égaliser d'une tête piquée à bout portant (1-1, 9e). Après un début de match fou, les Croates prenaient le contrôle de la possession et se montraient, à nouveau, dangereux aux abords de la surface marocaine. Profitant d'un dégagement totalement manqué de Attiyat-Allah, Modric armait une puissance frappe mais voyait sa tentative repoussée, en deux temps, par Bounou (24e).

Mislav Orsic délivre la Croatie !

Au fil des minutes, le Maroc s'enhardissait mais En-Nesyri, trouvé par Ziyech, ne parvenait pas à cadrer sa tête (37e). Un peu moins tranchante, la Croatie se réveillait juste avant la pause et reprenait l'avantage... Au terme d'une belle séquence collective, Mislav Orsic était servi et enchaînait d'une sublime frappe enroulée trompant le dernier rempart des Lions (2-1, 42e). Au retour des vestiaires, les hommes de Zlatko Dalic revenaient avec de très belles intentions offensives et Orsic se signalait encore. Sa frappe, déviée par le dos d'El Yamiq, finissait sa course dans le petit filet (47e). Progressivement, cette petite finale perdait en intensité et les Croates se contentaient de conserver leur avantage en bloquant les espaces.

Moins inspirés qu'à l'accoutumée, les coéquipiers d'Ounahi manquaient de justesse technique dans les 30 derniers mètres. Au duel avec Gvardiol, Amrabat était même tout proche de commettre l'irréparable dans sa propre surface mais l'arbitre de cette rencontre, Hail Al-Jassim, ne bronchait pas malgré la protestation croate (74e). A l'entrée du dernier quart d'heure, les Lions pensaient égaliser mais En-Nesyri, servi par Chair, butait sur Livakovic, décisif sur sa ligne (75e). Sérieux défensivement et toujours dangereux offensivement à l'image de cette dernière frappe de Kovacic (87e), les Croates ne tremblaient pas dans les ultimes instants de cette petite finale et décrochaient ainsi la troisième place du Mondial. Héroïque tout au long de la compétition, le Maroc, frustré en fin de rencontre, termine à la quatrième place.

L'homme du match : Orsic (7)

Il a vu un but lui être enlevé dans les pieds par Yassine Bounou, mais en a inscrit un qui restera comme l'un des plus beaux de ce Mondial (42e). Débutant sa seconde période comme il avait terminé la première, il était proche de tromper Bono d'une lourde frappe (47e). Il a également fait très mal à l'arrière-garde marocaine à l'aide de sa vitesse et des dédoublements réalisés avec Ivan Perisic, sur le côté gauche. Remplacé par Kristjian Jakić (90e)

Croatie

Livakovic (6) : battu, à bout portant, sur la tête d'Achraf Dari (9e), il a pourtant vécu une soirée relativement calme. Décisif devant Youssef En-Nesyri (73e), il a failli être trompé par ce dernier en toute fin de rencontre (90e+6). Finalement assez peu mis en danger malgré la domination adverse, le portier du Dinamo Zagreb a apporté de la sérénité son arrière-garde.

Perisic (6) : positionné au poste d'arrière gauche, il s'est mué en passeur décisif sur l'ouverture du score des Vatreni (7e). Auteur de plusieurs gestes défensifs de qualité, il s'est tout autant distingué par son activité offensive, n'hésitant pas à se projeter dans le camp adverse, profitant de sa bonne alchimie avec Mislav Orsic.

Gvardiol (7) : buteur dès la 7e minute, la sensation croate a été récompensée de son tournoi. Si on l'a vu réaliser quelques fautes grossières, il a fait preuve de grandes qualités d'anticipation (3 interceptions) et de lecture de jeu pour s'opposer aux offensifs des Lions de l'Atlas. Il aurait également pu et dû obtenir un pénalty à 20 minutes du terme de la rencontre, à la suite d'une projection dans le camp adverse. Une rencontre qui confirme tout le bien pensé à son égard tout au long de la compétition.

Sutalo (5,5) : il a réalisé plusieurs très bonnes couvertures sur les attaquants adverses, notamment sur Sofiane Boufal sur une opportunité de but marocaine (32e). Il a aussi dégagé son camp à de nombreuses reprises pour permettre à son bloc de remonter et à sa défense de respirer face à la relative domination des Lions de l'Atlas.

Stanisic (5) : le joueur du Bayern Munich a délivré une prestation solide. Impactant dans le duel (6 sur 7 remportés), il a cependant moins été porté vers l'avant que son pendant sur le côté gauche. Il a cependant manqué de justesse dans ses transmissions et a été le deuxième croate à perdre le plus grand nombre de ballons (13).

Orsic (7) : voir ci-dessus

Kovacic (6,5) : il est le joueur par lequel sont passés tous les ballons. Toujours aussi clinique dans son jeu de passe, court (91% de passes réussies) comme long (6 longs ballons sur 8 transmis), le milieu de terrain de Chelsea a réalisé un match de très haut niveau. Dominant dans les duels (5 sur 6 remportés), il a couvert une très large aire de la zone de jeu et s'est rendu très disponible pour ses coéquipiers.

Modric (6) : il a tiré le coup-franc à l'origine de l'ouverture du score croate (7e) et a encore beaucoup couru, comme si ses 37 ans ne pesaient guère lourd sur son physique. Il A alterné entre un travail défensif d'envergure, venant régulièrement chercher le cuir dans les pieds des joueurs marocains, et son rôle de maître à jouer, portant le ballon dans le camp adverse.

Majer (6) : déviant malencontreusement le ballon menant à l'égalisation marocaine (9e), le Rennais a réalisé une prestation très intéressante. En dépit du fait qu'il ait perdu de nombreux ballons, surtout dans les duels, on l'a vu s'incorporer dans le cœur du jeu, à plusieurs reprises. En seconde période, on l'a souvent vu tenter d'adresser des centres, venus de la gauche, dans la surface adverse. Remplacé par Mario Pasalic (66e)

Livaja (4) : aligné à la pointe de l'attaque croate, le joueur de l'Hajduk Split n'a que trop peu pesé sur la défense marocaine. Touché à seulement 20 reprises en une heure de jeu, il aura tout de même ajouté une passe décisive à ses statistiques, bien qu'Orsic ait illuminé, seul, la rencontre de sa réalisation. Remplacé par Bruno Petkovic (66e) qui a parfaitement joué son rôle de pivot, lui qui a été intraitable dans le jeu aérien.

Kramaric (4) : on l'a vu se créer des opportunités en début de rencontre (notamment de la tête), avant de devenir plus anonyme. Repositionné sur le côté droit dès l'entame de la seconde période, son match a été écourté, lui qui est sorti sur blessure à l'heure de jeu. Remplacé par Nikola Vlasic (61e)

Maroc