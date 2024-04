PSG : les révélations croustillantes de Bradley Barcola sur sa relation avec Mbappé et Dembélé

L’invité surprise de la saison côté PSG ? Bradley Barcola était déjà considéré comme un énorme talent lors de son arrivée en provenance de l’OL, sans aucun doute, et ce n’est pas un hasard si les Parisiens ont osé signer un chèque de 50 millions d’euros pour ce jeune avec un CV relativement vierge l’été dernier. Son potentiel n’a jamais été remis en question, mais ce que l’on peut dire, c’est qu’on ne s’attendait probablement pas à le voir avoir un rôle si important dès sa première saison du côté de la capitale.

Effectivement, sur cette deuxième partie de saison, il est désormais indiscutable dans les gros matchs aux yeux de Luis Enrique, formant un joli trio offensif avec Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé. Auteur de 4 buts et 7 passes décisives en 31 rencontres de Ligue 1 et de Ligue des Champions, il a notamment démarré lors du retour face au FC Barcelone, étant à l’origine de l’expulsion de Ronald Araujo, puis ce duel face à son club formateur.

Barcola se régale

Dans un entretien accordé au site officiel de l’UEFA ce week-end, le petit prodige tricolore s’est exprimé sur cette première saison en terres parisiennes et sur son adaptation. « Je pense que l’environnement est très bien. Franchement, on est beaucoup accompagnés ici. Même dans le vestiaire, ça se passe très bien. Les joueurs sont top avec moi. Quand tu as la confiance des joueurs, même du coach, il n’y a rien de mieux pour bien s’intégrer. Voilà pourquoi tout se passe bien aujourd’hui. De base, je ne suis pas quelqu’un qui parle beaucoup. Je suis arrivé vraiment tranquillement. Je me suis dit que si Paris m’a recruté, c’est que je vaux bien quelque chose. J’allais faire mon jeu sur le terrain et on allait voir ce qui allait se passer. Franchement, comme ça, je suis très bien été accueilli », a-t-il expliqué.

Puis, il s’est exprimé en profondeur sur cette relation avec Dembouz et KM7. « Je pense que ça se fait naturellement. Déjà, de s’entraîner avec d’aussi grands joueurs, tu ne peux que progresser. Au moins, tu ne peux que progresser. Donc, ça s’est fait naturellement. En plus, ils donnent vraiment beaucoup de conseils, les deux. C’était parfait. Ousmane, par exemple, c’est lui qui me dit, « prends la balle, va jouer un contre un, ne pose-toi pas de questions ». Et pareil, Kylian, il me dit la même chose. « Prends tes un contre un. Si tu peux tirer, tire. Si tu peux même la mettre, mets-la moi. » Des bons conseils, vraiment beaucoup de bons conseils. On rigole beaucoup. Ils sont plus grands, mais ils sont à la fois un peu comme nous aussi. Ils sont jeunes dans leur tête. On rigole beaucoup, ça se passe bien, on parle de tout et n’importe quoi. Ça se fait naturellement », a lancé Barcola. Avec un tel trio, le PSG peut voir les choses en grand pour la fin de saison…