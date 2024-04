Le FC Barcelone négocie déjà pour un joueur du PSG

L’élimination face au PSG a fait très mal du côté de Barcelone. Même si la confiance en Xavi semble intacte, puisque le club a officialisé qu’il allait continuer l’aventure quelques jours après cette défaite seulement, ce nouvel échec européen laisse des traces. Il symbolise notamment le fait qu’aujourd’hui, le Barça ne fait plus partie du gratin européen. Là où le PSG a réussi à se faire une place…

La suite après cette publicité

Un constat difficile à assumer pour beaucoup, et une spirale négative qui semble difficile à inverser, notamment parce que la situation financière du club est désastreuse. Il faut tout de même souligner que La Masia est plutôt productive en ce moment, et qu’elle sort encore de sacrées pépites qui peuvent permettre aux Barcelonais d’avoir un peu d’espoir en vue des années à venir.

À lire

Barça : la future clause XXL de Pau Cubarsí

Une opération bien entamée

Il faudra donc, comme ce fut déjà le cas ces derniers mercatos, se renforcer en visant des bonnes affaires. Et comme l’explique El Chiringuito, le Barça pourrait en avoir trouvé une à Paris. Et c’est un ancien de la maison : Xavi Simons. Le milieu de terrain offensif néerlandais cartonne à Leipzig et les Catalans aimeraient bien le faire revenir. Pour une saison, au moins.

La suite après cette publicité

Le Barça travaille déjà sur ce dossier et les relations avec le PSG se sont récemment améliorées, ce qui facilite un prêt. Les deux directions auraient discuté de ce dossier lors du repas d’avant-match, et les Catalans se montrent très optimistes. Le principal concerné lui serait très attiré par l’idée d’être prêté au FC Barcelone pour une saison. On imagine cependant que Luis Enrique aura son mot à dire dans ce dossier, puisqu’il pourrait prendre la décision de conserver le joueur qui a marqué 7 buts et délivré 11 passes décisives en 30 rencontres de Bundesliga.