Real Madrid : énorme retournement de situation pour Alphonso Davies

C’est le dossier de l’été entre le Real Madrid et le Bayern Munich. Le latéral gauche du Rekordmeister, Alphonso Davies, est courtisé de longue date par la Casa Blanca et devrait s’engager avec la formation espagnole. Si un accord n’est pas encore trouvé entre les deux clubs notamment sur l’aspect financier, un échange improbable a été tenté pour trouver une solution.

Mais les négociations qui tardent à aboutir lassent le Real Madrid, proche d’abandonner la piste menant au Canadien de 23 ans. D’autant plus que selon Relevo, le poste de latéral gauche n’est plus une priorité, le Real privilégiant le recrutement d’un défenseur central. Sous contrat jusqu’en 2025 avec le Bayern, Alphonso Davies a un avenir plus qu’incertain.