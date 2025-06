Olivier Giroud veut rejoindre le LOSC !

La Ligue des Talents…et des champions. Cet été, la Ligue 1 devrait accueillir au moins un voire deux champions du monde 2018. En effet, Paul Pogba (32 ans) va rejoindre l’AS Monaco selon nos informations. Ce dossier est entré dans sa phase finale et l’officialisation n’est plus qu’une question de jours. Mais un autre vainqueur de la Coupe du monde en Russie pourrait faire son retour dans l’Hexagone. Il s’agit d’Olivier Giroud (38 ans). Comme expliqué par nos soins hier, le LOSC tente le coup pour recruter l’attaquant, qui évolue actuellement au Los Angeles FC en Major League Soccer.

Nous vous avions d’ailleurs révélé mardi que Giroud et la franchise américaine doivent se réunir après la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA afin de faire un point et de discuter de la suite. Sous contrat jusqu’en décembre 2025, le natif de Chambéry possède une option lui permettant de prolonger son bail d’une année supplémentaire. Mais c’est bien le LAFC qui a la main pour activer ou non cette option. Il en sera question lors des échanges prévus dans les prochains jours, puisque Los Angeles a été éliminé du Mondial des Clubs.

Un dossier qui avance positivement

Il sera aussi question du LOSC, qui pousse pour mettre la main sur lui. Ce que n’a pas nié Olivier Létang, dans les colonnes de L’Équipe. « Olivier Giroud est un joueur de très haut niveau qui, depuis 2012, n’a joué que dans de très grands clubs européens, où il a performé. Il est un homme remarquable tout comme sa famille. J’adorerais qu’il nous rejoigne car il a tout ce que nous recherchons en termes de jeu, d’expérience, d’exigence mais aussi de valeurs humaines. Mais il appartient à un club et je ne vois pas comment cela pourrait être réalisable.»

Sauf qu’Olivier Létang a plus d’un tour dans son sac et qu’il est tout à fait capable de réaliser ce type de transfert. D’ailleurs, ce dossier avance en coulisses. Selon nos informations, les Dogues sont confiants et discutent autour d’un contrat d’un an, plus une année en option avec le Français. De son côté, Giroud est séduit par le projet. Certaines sources nous assurent même que le joueur veut signer au LOSC. Un club où il évoluerait sous les ordres de Bruno Genesio, qui apprécie le footballeur et l’homme. Le LOSC est d’attaque cet été !