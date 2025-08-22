Mercato LOSC : Pavard, Zhegrova, Meunier… la grosse mise au point d’Olivier Letang

Le mercato arrive doucement, mais surement dans sa phase finale. À moins de dix jours de la fin du marché des transferts, les clubs s’activent de plus en plus pour renforcer leur effectif. Encore plus avec la reprise du championnat et les premiers matches qui permettent à la direction de voir les lacunes et les faiblesses à certains postes. Du côté de Lille, le mercato risque de s’emballer dans les prochaines heures avec plusieurs dossiers. Le club nordiste a plusieurs dossiers à gérer notamment en attaque et en défense avec un défenseur central et un latéral gauche dans le viseur.

La suite après cette publicité

Mais en plus des recrues, il faut aussi gérer l’épineux dossier Edon Zhegrova. L’attaquant de 26 ans avait été écarté puis réintégré au groupe. Annoncé dans le viseur de l’OM ou encore de la Juventus, l’international kosovar est toujours à Lille et le club ne compte pas spécialement s’en séparer. C’est en tout cas ce qu’a confié Olivier Letang lors d’une longue conférence de presse sur le mercato. « Il a repris avec le groupe cette semaine. Il a repris mardi après-midi. Il a senti une petite douleur, probablement le fait de reprendre avec le groupe. Il s’est de nouveau entraîné normalement ce matin. Si Edon est prêt, il est à la disposition pour le match de dimanche contre Monaco. Il est avec nous, il est là. Si on le réintègre, c’est qu’il y a de fortes chances qu’il soit avec nous cette saison. Aujourd’hui, il est un joueur du LOSC. Il est à la disposition du coach», a-t-il ainsi lancé sur le sujet de l’ancien attaquant du FC Bâle expliquant qu’il n’avait reçu aucune offre.

«Ma position est qu’Edon reste avec nous cette saison»

«Je connais très bien Damien Comolli. On s’est parlé un certain nombre de fois depuis sa prise de fonction à la Juventus. On a eu des échanges il y a quelques semaines. La porte était peut-être un peu plus ouverte qu’aujourd’hui. Ma position est qu’Edon reste avec nous cette saison. À l’heure actuelle, je n’ai pas reçu d’offre. Les médias italiens ont tendance à s’enflammer. Il n’y a pas d’accord du tout et pas d’échanges sur un départ d’Edon en Italie.» Autre dossier à gérer du côté des départs, Thomas Meunier. Là aussi, Letang a été très clair. «La première des choses est qu’il était suspendu la semaine dernière. Il avait un petit souci, mais il a repris l’entraînement normalement. On est très content qu’il soit avec nous. Thomas est un joueur de haut niveau, un international. Il a une saison importante devant lui, avec une très belle coupe du monde aux États-Unis l’année prochaine. Je crois qu’il sort de la saison au cours de laquelle il a le plus joué. Il a beaucoup d’expérience et de qualités. On est très content qu’il soit avec nous. Je pense qu’il va rester cette saison.»

La suite après cette publicité

Le président du LOSC en a profité pour s’exprimer sur les autres départs possibles notamment au milieu et sur les nombreuses offensives des clubs anglais sur le mercato. «Cela va dépendre des opportunités. Je suis incapable de dire ce qu’il va se passer. Pour certains, le fait de partir pourrait leur permettre de bénéficier de plus de temps de jeu dans un autre club. Aujourd’hui, on n’a pas de problèmes de comportement. Ayyoub (Bouaddi) et Nabil (Bentaleb) ont fait une très bonne entrée à Brest. On sera en capacité de faire une grande saison, si les joueurs qui jouent moins ont un état d’esprit irréprochable. Les garçons le savent tous. La volonté est de les garder. Pas plus tard que ce matin, dans un call, j’ai dit que pour un de nos joueurs la porte était fermée. Sauf si quelqu’un arrive avec 70 millions d’euros. Cela paraît difficile de refuser ce genre d’offre. Maintenant, l’objectif est de garder les garçons qui sont ici. La volonté est d’avoir une équipe compétitive. On a beaucoup de qualités et de talent. Il reste deux positions à couvrir. On a des discussions en cours. On est en éveil, vigilants et on veut vraiment choisir le profil des joueurs.»

Lille ne peut pas se payer Pavard

Du côté des arrivées, le club étudie bien plusieurs dossiers et espère encore quelques renforts. «Aujourd’hui, on a eu Romain Perraud, Vincent Burlet et Isaac Cossier. Ça vous va comme réponse ? C’est la situation actuelle (sourire). On a des discussions ouvertes, on en reparlera peut-être après. On a beaucoup de propositions, mais on cherche la pièce du puzzle qui va parfaitement entrer dans notre équation. On cherche un bon joueur et un homme à même de rentrer dans notre projet. On préfère ne pas faire que de prendre un joueur qu’on ne veut pas. Je nous souhaite de jouer encore entre 45 et 50 matches, ce qui serait synonyme de long parcours européen. On a besoin de concurrence, d’une concurrence saine. Ce n’est pas une question d’âge. On a aussi des garçons du centre de formation. Cela fait partie des choses toujours ouvertes aujourd’hui», a-t-il lancé avant d’enchaîner notamment sur le cas… Benjamin Pavard et du numéro 9.

La suite après cette publicité

«L’arrivée d’un nouveau numéro 9 ? Aujourd’hui, nous avons six joueurs offensifs. Il faut gérer le fait d’avoir plus de joueurs sur certains postes. Cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas en éveil. Six joueurs pour trois postes, ça semble quelque chose de totalement cohérent. On est plutôt en recherche active sur des positions défensives. Benjamin Pavard ? Il devrait arriver lundi… C’est une bonne nouvelle (sourire). Je vais répondre par l’absurde en fait. J’ai vu, j’ai lu des choses. J’ai appelé Benjamin, on en a parlé. Même le transfert, on ne sait pas le payer. Ce serait formidable. J’adorerais qu’il revienne chez nous. Il y a des choses possibles et d’autres non. Il y a des considérations économiques impossibles à réaliser.» Voilà qui devrait répondre aux nombreuses interrogations des supporters lillois sur cette fin de mercato.