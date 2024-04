L’improbable échange envisagé par le Bayern Munich pour remplacer Alphonso Davies

À la recherche d’un arrière gauche pour remplacer Alphonso Davies, le Bayern Munich explore une nouvelle piste. Son défenseur canadien est en pourparlers avec le Real Madrid depuis plusieurs mois, et c’est précisément en Espagne, au sein du club madrilène, que les Bavarois pourraient avoir trouvé son remplaçant. Selon L’Équipe, le Bayern Munich s’intéresse à Ferland Mendy (28 ans), le défenseur gauche français qui réalise une saison pleine en tant que titulaire avec les Merengues. Une belle campagne qui attire donc l’attention des Allemands.

Le quotidien allemand Bild ajoute cependant que les Bavarois préféreraient un transfert sec pour les deux joueurs plutôt qu’un échange. Bien que les contrats de Alphonso Davies et de Ferland Mendy expirent tous deux en juin 2025, leur valeur sur le marché des transferts est différente. Selon le site allemand Transfermarkt, la valeur marchande du Français est estimée à 20 millions d’euros, tandis que celle du Canadien, cinq ans plus jeune, s’élève à 60 millions d’euros. Alors que les négociations ne sont pas encore entamées, Ferland Mendy et Alphonso Davies seront déjà opposés dès la semaine prochaine en Ligue des Champions. Un dernier affrontement avant un éventuel échange de clubs ?