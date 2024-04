Frayeur en bus pour le Rayo Vallecano !

Sale soirée pour le Rayo Vallecano. Après la large défaite face à Villarreal en Liga hier (3-0), les coéquipiers de Radamel Falcao sont revenus la tête basse du stade de la Ceramique. Mais ils ont eu des embuches sur le trajet retour en direction de Madrid.

En effet, comme le souligne AS, la foudre a retardé le retour de l’équipe de Vallecas. Les impacts ont rendu le bus inutilisable, forçant le Rayo à prendre un autre moyen de transport pour revenir à bon port. Heureusement, aucun blessé n’est à déplorer. Ils ont réussi à trouver un autocar et un chauffeur tard dans la soirée, et ont pu revenir à Madrid. Plus de peur que de mal donc.