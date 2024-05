Lille : opération réussie pour Lucas Chevalier

Dimanche soir, face à Nantes (2-1), le gardien lillois, Lucas Chevalier (22 ans), s’est lourdement blessé au genou à la suite d’une sortie aérienne, le laissant incertain pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Le jeune portier de 22 ans est touché à un ménisque et va être opéré, l’éloignant des terrains pour une durée de six à huit semaines.

Sur son compte Instagram, le portier du LOSC vient d’annoncer que son opération du genou s’était déroulée avec succès. «Tout est ok. Déjà sur le retour, mes amis. On sera là et on ne ratera rien», a-t-il écrit. À noter que la liste officielle pour les JO sera dévoilée entre le 20 mai et le 2 juin par Thierry Henry et qu’un joueur blessé peut être retiré de la liste jusqu’au 23 juillet, soit un jour avant le début du tournoi olympique.