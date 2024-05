LOSC, JO : énorme tuile pour Lucas Chevalier

La fête a été gâchée. Hier soir, le LOSC a fait la belle opération du week-end en s’imposant 2 à 1 sur la pelouse de La Beaujoire face au FC Nantes. Les Dogues se sont ainsi installés à la troisième place du classement (58 points), eux qui avaient pourtant manqué plusieurs occasions récemment. Mais cette fois-ci, les troupes de Paulo Fonseca n’ont pas manqué le coche et ont donc doublé Brest (4e, 58 points) à la différence de buts avant l’ultime journée. Un dernier acte durant lequel le SB29 se déplacera à Toulouse pendant que les Lillois accueilleront Nice au stade Pierre-Mauroy.

Blessé hier soir à Nantes

Mais les Dogues vont faire sans Lucas Chevalier. Dernier rempart de son équipe, le portier âgé de 22 ans est titulaire en puissance. Cette saison 2023-24, le natif de Calais a participé à neuf matches de Ligue Europa et deux rencontres en Coupe de France. En Ligue 1, il a été sur le pré lors des 33 journées. Il était présent d’ailleurs hier soir à Nantes pour aider les siens. Parfois un peu fébrile sur quelques actions, il a été solide et a multiplié les parades décisives dans les moments clés. Mais il a dû quitter les siens avant la fin de la rencontre.

En effet, sur une sortie aérienne, son genou a semblé se tordre. Le Français a continué malgré la douleur. Mais il n’a pas tenu très longtemps et il a quitté le terrain en boitant et en pleurs, lui qui a cédé sa place à Vito Mannone en fin de rencontre. Interrogé à son sujet après le coup de sifflet final, Paulo Fonseca a confié : «on verra plus tard. Je ne sais pas vraiment ce qu’il a eu.» En zone mixte, le président nordiste, Olivier Létang, a également indiqué qu’il était encore trop tôt pour se prononcer sur le gardien tricolore.

Chevalier va être opéré

Idem pour le gardien, qui a lâché un "on verra" selon La Voix du Nord. Le média a précisé qu’il a quitté le stade en boitant. Chevalier, qui a été ausculté rapidement sur le terrain par le staff médical que l’on a vu manipuler son genou gauche, devait passer des examens très rapidement pour déterminer la nature exacte de sa blessure. Le LOSC croisait les doigts pour que son portier n°1 n’ait rien de grave. Selon La Voix du Nord, le club était même plutôt optimiste. «Le staff lillois n’avait en tout cas pas l’air très inquiet. Dans l’entourage du club, on repoussait même l’idée d’une blessure grave type rupture des ligaments croisés.»

Mais finalement, Lucas Chevalier va bien être éloigné des terrains durant un moment. L’Equipe révèle qu’il va être opéré du genou gauche cette semaine, lui qui est notamment touché au ménisque. Un problème dont il a déjà souffert par le passé. Il devrait être éloigné des terrains entre 6 et 8 semaines. Ce qui risque de poser problème concernant sa participation aux Jeux Olympiques avec l’équipe de France U23 dirigée par Thierry Henry. Incertain, celui qui devait être capitaine de la formation française pourrait donc manquer à l’appel ou ne pas être à 100% de ses moyens. Une mauvaise nouvelle pour la France et le LOSC, qui se passera de lui lors de la dernière journée face à Nice.