JO : grosse incertitude autour de Lucas Chevalier

C’est une image qui a effrayé le LOSC et le staff de l’équipe de France olympique. Dimanche soir, face à Nantes, le gardien lillois Lucas Chevalier s’est blessé au genou en retombant à la suite d’une sortie aérienne, laissant craindre le pire. Le jeune portier de 22 ans s’est blessé à un ménisque et va être opéré, l’éloignant des terrains pour une durée de six à huit semaines.

Le quotidien L’Équipe informe que l’opération aura lieu ce mardi, et sa participation pour les JO (du 24 juillet au 9 août) est compromise. Le capitaine de l’équipe U23 entraînée par Thierry Henry n’est pas certain de participer au tournoi olympique. S’il devrait être remis d’ici là de sa blessure, il ne le sera vraisemblablement pas pour le dernier rassemblement le 16 juin prochain. Mais pas de quoi changer les plans de Thierry Henry et son staff selon L’Équipe, qui comptent quand même sélectionneur Lucas Chevalier pour les Jeux olympiques à Paris. À noter que la liste officielle pour les JO sera dévoilée entre le 20 mai et le 2 juin (date exacte à déterminer), et qu’un joueur blessé peut être retiré de la liste jusqu’au 23 juillet, soit un jour avant le début du tournoi. La course contre-la-montre est lancée !