Real Madrid : gros dilemme pour l’avenir de Jesús Vallejo

L’été promet d’être très chaud du côté de Madrid, avec une Maison Blanche qui devrait connaître de multiples ajustements. Les partenaires de Vinicius découvriront en plus la Coupe du Monde des clubs nouvelle formule, qui se disputera du 15 juin au 13 juillet. Et ce tournoi pourrait poser un sacré dilemme pour les têtes pensantes merengues : prolonger, ou non, Jesús Vallejo de deux semaines, comme cela devrait être le cas pour Lucas Vázquez et Luka Modric. Rangé au fond du placard par Carlo Ancelotti, le défenseur central voit son contrat expirer le 30 juin. Si les Madrilènes parviennent à sortir des poules, ce qui est assez probable, l’Espagnol verrait son bail expirer en plein tournoi, ce qui force la Casa Blanca à devoir réfléchir, explique AS.

Le média espagnol affirme que le Real Madrid ne compte toujours pas s’appuyer sur le joueur de 28 ans, qui n’a disputé que 10 minutes cette saison, en Liga, et lui préférera le jeune Jacobo Ramón. Mais deux éléments pourraient tout de même pousser les Blancs à lui offrir deux semaines supplémentaires : l’épidémie de blessures dans le vestiaire, qui ne compte plus que Raúl Asencio comme habitué du poste sur pieds, mais aussi l’image renvoyée en cas de départ durant la compétition. Vallejo fait tout de même partie du groupe, et il serait injuste de le priver d’une célébration de titre en cas de victoire finale. Et avec une réputation entachée depuis la polémique avant le Clasico perdu en finale de Coupe du Roi (2-3) et le pétage de plombs d’Antonio Rüdiger, les Madrilènes se passeraient bien de cela…