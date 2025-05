Real Madrid : polémique avec l’équipe C

Le Real Madrid fait décidément les gros titres ces dernières semaines, et pas pour les bonnes raisons. Si l’équipe première se retrouve sous le feu des critiques pour son attitude envers le corps arbitral de façon générale, c’est à présent l’équipe C du club de Florentino Pérez qui se voit chargée. Évoluant en quatrième division, la deuxième équipe réserve des Merengue, actuellement barragiste pour la relégation, recevra Illescas ce dimanche lors de la dernière journée, écurie déjà certaine de prendre l’ascenseur vers l’étage inférieur. De son côté, le CDC Moscardó, à égalité de points avec les Madrilènes, ira sur le terrain de Guadalajara, actuel leader.

Alors que les Merengue ont toutes les cartes en main pour se maintenir, puisque Moscardó n’a que peu de chance de l’emporter, Javi Poves, coach et président du club, a fustigé la façon qu’a choisit la Maison blanche de maximiser ses chances. Alors que les Blancs, déjà favoris de leur rencontre, feront appel à des éléments ayant déjà évolué avec le Castilla, une division plus haut, Poves ne semble pas du tout digérer cette façon de faire. Dans des propos relayés par Marca, il a exprimé sa colère, considérant cela comme un manque de respect pour les joueurs habituellement titulaires : « NOUS n’allons pas dire que c’est une aberration de compétition… nous en profitons pour informer les joueurs concernés du Madrid C que l’année prochaine, les portes du Moscardó leur sont ouvertes » Ce sont les jeunes Yáñez, Fortea, Diego Aguado et Barroso, qui devraient venir prêter main forte à l’équipe de Raúl.