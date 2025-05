Rennes : Habib Beye prend la défense de Sidney Govou

Depuis son arrivée, Rennes s’est stabilisé et a acquis son maintien. Pour autant, après un mercato ambitieux et avec un effectif relativement compétitif, certains supporters rennais en attendent plus d’Habib Beye. Pour sa première expérience en Ligue 1, l’ancien défenseur se heurte à la réalité de l’échelon supérieur et sera sûrement attendu au tournant l’an prochain à la tête du club breton. Pour autant, le coach sénégalais peut s’appuyer sur des résultats positifs et des principes tactiques qui font souvent mouche avec plusieurs victoires prolifiques pour le SRFC depuis son arrivée. L’ancien consultant Canal+ peut donc être confiant pour la saison prochaine et les trois derniers matches de cette cuvée 2024-2025 permettront de régler les derniers détails. En attendant, Beye s’est fendu d’une grande sortie ce vendredi en conférence de presse. Ancien commentateur sur la chaîne cryptée, l’entraîneur de 47 ans a été interrogé sur les prestations de Sidney Govou derrière le micro. Critiqué par de nombreux internautes pour ses commentaires jugés trop pro-PSG, l’ancien chouchou de Gerland peut désormais compter sur le soutien de Beye.

«Ce que les gens oublient, c’est que lorsqu’on fait ce métier, il faut avoir de la passion. Et la passion amène à la démesure. Et la démesure amène par moment au favoritisme. Lorsque vous commentez une équipe française en Ligue des champions, ce n’est pas la même chose que commenter deux clubs en Ligue 1. Il y a forcément un parti pris. Je dis à tous ceux qui critiquent les prises de position des consultants ou des journalistes, de sortir de leur fauteuil, de faire la même chose et de se rendre compte que lorsque vous êtes dans un stade entouré de 60 000 personnes et que vous voyez ce type de spectacle, il faut avoir l’objectivité de dire qu’il y a des émotions qui sont ressenties et que devant la télé, vous ne percevez pas. L’enthousiasme qu’a montré Sidney est un magnifique enthousiasme, car c’est un amoureux du football et du jeu. Donc Sidney, continue. Continue à mettre cette passion-là, car lorsque vous n’avez pas de passion, vous n’existez pas dans ce métier-là, comme pour le métier d’entraîneur, comme le métier de journaliste ou tous les métiers. Vivre sans passion, c’est être mort.»