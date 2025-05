Ligue 2 : le PFC promu en L1, Lorient toujours pas champion, Clermont gagne enfin

C’est l’information de cette soirée : le Paris FC évoluera en Ligue 1 la saison prochaine. Après de nombreuses désillusions ces dernières saisons, notamment en play-offs, les futurs pensionnaires de Jean-Bouin se sont lavés de la poisse et de la maladresse. Leur match nul face à Martigues (1-1) ce soir réduit encore leurs chances de titre, mais il leur permet au moins de ne plus être menacé par Metz, barragiste. Hamel avait marqué pour les visiteurs, tandis qu’Orinel a réduit l’écart pour les Martégaux, toujours 17es de L2 et menacés par la relégation (ils affronteront Lorient lors de la dernière journée). Dans les autres rencontres du haut de tableau, le leader lorientais a été battu par Ajaccio (1-2), qui n’a pourtant plus rien à jouer en cette fin de saison. Il faudra donc encore patienter avant de connaître l’identité du champion de L2.

Un peu plus à l’est, Metz a été accroché par Rodez (3-3) dans un match fou, et devra donc passer par la case barrages. À noter le 17e but de la saison en L2 pour Nkada, qui avait manqué un penalty plus tôt. De leur côté, Dunkerque, 4e, et Laval, 6e, n’ont pas été en mesure de se départager (0-0), tandis que Guingamp, 5e, a été frustré par Bastia, 9e (2-2). Amiens s’est imposé 4-2 contre Pau grâce notamment à un but de Leautey et un doublé de Mafouta, respectivement auteurs de 10 et 9 buts en L2 cette saison. Grenoble, 8e, a battu Troyes (3-1), pour qui cette rencontre comptait presque pour du beurre. En bas du classement, on notera le succès de Clermont, qui n’avait plus gagné depuis presque 4 mois. Les Auvergnats se sont imposés aux dépens d’Annecy (3-2), qui voit ses espoirs de play-offs presque s’envoler. À l’inverse, les Clermontois sont aujourd’hui barragistes. Enfin, le Red Star a validé son maintien en accrochant Caen (1-1).