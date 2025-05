Kingsley Coman chamboule les plans mercato du Bayern Munich !

Début mars, les médias allemands annonçaient que Kingsley Coman et le Bayern Munich réfléchissaient à mettre un terme à leur belle histoire ponctuée de nombreux titres en Bundesliga (8) en Coupe d’Allemagne (3) et d’une Ligue des Champions glanée face au PSG… grâce à un but de l’ancien titi parisien en 2020. L’occasion pour le Bayern de récupérer un chèque de 30 à 40 M€ et surtout d’économiser un gros salaire (17 M€ par an) en vue de recruter Florian Wirtz.

Si le futur champion d’Allemagne a déjà trouvé un accord verbal avec la star allemande ces derniers jours, il va devoir faire face à un imprévu de taille. En effet, l’attaquant international tricolore de 28 ans, sous contrat avec la formation munichoise jusqu’en juin 2027, ne souhaite pour l’instant tout simplement pas quitter le Bayern cet été selon nos informations.

Kingsley Coman se plait au Bayern Munich et ne veut pas partir !

Avec un temps de jeu en amélioration sur la saison en cours (7 buts et 4 passes décisives en 38 apparitions toutes compétitions confondues (contre 27 en 2023-24)), l’ailier gauche se sent bien à Munich d’autant que sa relation avec Vincent Kompany est au beau fixe. A l’instant T, et surtout si le technicien belge reste en Bavière la saison prochaine, ce qui à l’heure actuelle semble être clairement la tendance, Coman n’a pas prévu de prendre la poudre d’escampette, et ce, même si Arsenal semble séduit par ses qualités. Concernant l’Arabie Saoudite qui était également annoncé comme une destination possible, aucune approche concrète n’a encore été faite. De son côté, le n°11 munichois n’a pas spécialement prévu de rejoindre le Moyen-Orient durant l’été.

Voilà qui ne va pas faire les affaires du Bayern qui comptait bien sur un départ de Coman cet été pour financer une partie de la très coûteuse arrivée de Florian Wirtz (125 M€ pour le transfert (hors bonus) du joueur et 125 M€ en salaires sur les cinq ans du bail que le Bayern lui propose). Mais la vérité d’un jour n’est pas forcément celle du lendemain, surtout dans le football. Il faudra donc suivre avec intérêt le mercato offensif du Bayern Munich qui risque d’avoir pléthore joueurs offensifs (Sané, Musiala, Coman, Gnabry, Kane sans oublier le retour de Mathys Tel et la possible arrivée de Wirtz) sous le coude si personne ne quitte la Bavière…