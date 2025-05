Strasbourg : Diego Moreira explique son choix de carrière

Si Strasbourg réalise une saison stratosphérique à son échelle, Liam Rosenior et Diego Moreira n’y sont pas pour rien. Tous deux arrivés en Alsace l’été dernier, le coach et l’attaquant sont deux protagonistes essentiels à la 7e place du RCS, qui pourrait monter encore plus haut et potentiellement jouer la Ligue des Champions l’an prochain. Mais le joueur ne serait probablement jamais venu sans la présence du technicien anglais sur le banc de touche. Dans un podcast d’Instant Foot, il a révélé l’importance qu’a eu le jeune coach de 40 ans sur son choix.

Interrogé sur sa venue en Ligue 1, lui qui évoluait alors à Chelsea et avait passé les six premiers mois de la saison 2023/2024 en prêt à l’Olympique Lyonnais, Moreira a expliqué qu’un simple coup de fil de Rosenior avait fait pencher la balance : « j’ai plusieurs propositions, et j’ai Liam Rosenior qui m’appelle. Il me dit : 'voilà, moi je suis à Strasbourg, t’es un joueur que je connais, j’aimerais bien te ramener’. Et il me parle du projet. Et pendant qu’il me le vendait, je me suis dit 'c’est bon je vais y aller’. Il a une approche, on dirait qu’il m’a vendu du rêve. Et il m’a vendu du rêve, regarde. On peut jouer l’Europe, on a un groupe de fou. Il trouve les bons mots. » Une décision qui ne peut sembler que positive, au regard de la trajectoire actuelle du joueur de 20 ans.