PSG : Kylian Mbappé lâche une réponse énigmatique sur son futur club

Lundi soir, la soirée des Trophées UNFP se déroulait au pavillon d’Armenonville (Paris) et la grande attraction était évidemment Kylian Mbappé (25 ans). Le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain avait officialisé son départ quelques jours plus tôt dans un long message publié sur ses réseaux sociaux et a été célébré durant cette soirée, où il a notamment été élu meilleur joueur de la saison en Ligue 1, pour la cinquième année d’affilée.

Dans son discours, le numéro 7 du PSG a encore confirmé qu’il allait quitter la Ligue 1 : «partir ça me déchire le cœur parce que je n’ai jamais quitté mon pays. Avant d’être des joueurs, on est des hommes et ce métier ne vous permet pas toujours de tout exprimer ce que vous pensez. C’est juste un gars de 25 ans qui a kiffé de toutes ces années, qui a bouclé la boucle. En Ligue 1 j’ai toujours eu le sentiment d’être aimé et c’est un sentiment agréable».

Kylian Mbappé reste muet pour son nouveau club

Cependant, Mbappé a encore continué d’éviter de lier son nom à celui du Real Madrid. En zone mixte, après la cérémonie, il a d’abord évité la question de plusieurs journalistes espagnols lui demandant si tout était bien bouclé avec le club madrilène. Mais peu après, il a confié que la question de son nouveau club «n’était pas le sujet». «Dans la vie, il faut prendre le temps pour chaque chose. La seule chose à savoir c’est que je quitte le PSG. Le reste, ce n’est peut-être pas le moment de le savoir», a-t-il lâché.

Selon la presse madrilène, le Real Madrid pourrait communiquer sur la signature de Kylian Mbappé dans quelques jours seulement, après la finale de la Ligue des champions (1er juin) et avant le début de l’Euro 2024, le 14 juin prochain. Mais avant cela, Kylian Mbappé doit encore disputer trois matches avec le Paris Saint-Germain, à Nice (mercredi), à Metz, pour la dernière journée de Ligue 1 (19 mai), puis à Lille, pour la finale de Coupe de France contre l’OL (25 mai).