Trophées UNFP 2024 : Kylian Mbappé élu meilleur joueur de Ligue 1 !

«Je voulais m’adresser à vous. J’avais toujours dit que j’allais m’adresser à vous quand le moment serait venu. Je voulais vous dire à tous que c’est ma dernière année au PSG (…) Je sais que je ne suis pas le joueur le plus démonstratif, je n’ai pas toujours été à la hauteur de l’amour que vous m’avez donné pendant sept ans mais je n’ai jamais voulu tricher, j’ai toujours voulu être performant. Le PSG est un club qui ne laisse personne indifférent. Moi j’ai choisi de l’aimer». Par ces quelques mots, diffusés dans une vidéo d’environ quatre minutes, Kylian Mbappé a officialisé son départ du Paris Saint-Germain en fin de saison.

La suite après cette publicité

Avant de rejoindre le Real Madrid, le capitaine des Bleus a, cependant, raflé un dernier titre individuel en étant élu meilleur joueur de Ligue 1 pour la cinquième fois de sa carrière après 2019, 2021, 2022 et 2023 (il n’y a pas eu de cérémonie en 2020 à cause du Covid-19). En lice aux côtés de son coéquipier Ousmane Dembélé (PSG) mais également Pierre Lees-Melou (Brest), Pierre-Emerick Aubameyang (OM) et Edon Zhegrova (Lille), le numéro 7 parisien a finalement été récompensé au pavillon d’Armenonville, au coeur du bois de Boulogne à Paris, lors de la 32e cérémonie des Trophées UNFP. Malgré une saison en demi-teinte, notamment depuis le mois de février et l’annonce de son départ du club qui a fuité dans la presse, l’ancien Monégasque restera comme l’un des grands artisans de la saison aboutie des Rouge et Bleu.

À lire

Trophées UNFP : le discours d’adieu très émouvant de Kylian Mbappé

Mbappé s’offre un quintuplé avant Madrid !

Champion de France pour la douzième fois de son histoire, demi-finaliste de la Ligue des Champions et finaliste en Coupe de France, le PSG aura, une nouvelle fois, pu compter sur le rendement impressionnant du Tricolore (77 sélections, 46 buts). Meilleur buteur du championnat avec 27 réalisations (6 passes décisives) avant une dernière rencontre face au FC Metz, l’attaquant parisien s’est encore distingué par son rendement face au but (44 buts en 47 matches toutes compétitions confondues), et ce malgré un exercice 2023-2024 marqué par de nombreuses critiques. Sur le départ, sans l’annoncer officiellement pendant de longs mois, le droitier d’1m78, également pointé du doigt pour ses performances sur la scène européenne, s’est finalement mis à dos une partie des supporters franciliens.

La suite après cette publicité

Dimanche soir, pour sa dernière apparition au Parc des Princes sous le maillot parisien, la star parisienne - sifflée en début de soirée - a d’ailleurs pu constater l’amertume de certains fans… En froid avec Nasser Al-Khelaïfi et en l’absence d’hommage organisé par le club, Kylian Mbappé pourra donc, malgré tout, se consoler avec cette nouvelle récompense individuelle. Un dernier tour de force avant de s’envoler du côté de Madrid pour écrire une nouvelle page de son histoire et tenter de remporter, pour la première fois de sa carrière, un Ballon d’Or mais surtout une Ligue des Champions… Un Graal qui aura constamment échappé à l’intéressé lors de ses sept années passées dans la Ville Lumière…