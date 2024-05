La demande étonnante de Kylian Mbappé au Real Madrid

Nous vous l’annoncions en exclusivité le 7 janvier dernier, Kylian Mbappé va bel et bien quitter le Paris Saint-Germain cet été, pour rejoindre le Real Madrid. Hier, le numéro 7 parisien a disputé son dernier match au Parc des Princes avec cette tunique, avec une défaite face à Toulouse. Le joueur de 25 ans a vécu une soirée riche en émotions, et prépare désormais son transfert au Real Madrid, même s’il reste deux matchs de championnat et une finale de Coupe de France à jouer.

La suite après cette publicité

Comme nous l’annonce El Chiringuito TV, l’ancien Monégasque a fait une demande particulière à Madrid. Il aurait «demandé un terrain de golf près de sa maison à La Moraleja», indique un consultant de l’émission. Une demande bien spécifique, à propos d’une passion méconnue de Mbappé.