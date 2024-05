PSG : sifflets, tifo, hommage, défaite… la dernière soirée étrange de la rockstar Kylian Mbappé au Parc !

Une page se tourne au Paris Saint-Germain et non des moindres. En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé a officialisé son départ à l’issue de la saison, lui qui va rejoindre le Real Madrid l’été prochain comme nous vous le révélions le 7 janvier dernier. «Je voulais m’adresser à vous. J’avais toujours dit que j’allais m’adresser à vous quand le moment serait venu. Je voulais vous dire à tous que c’est ma dernière année au PSG (…) Je sais que je ne suis pas le joueur le plus démonstratif, je n’ai pas toujours été à la hauteur de l’amour que vous m’avez donné pendant sept ans mais je n’ai jamais voulu tricher, j’ai toujours voulu être performant. Le PSG est un club qui ne laisse personne indifférent. Moi j’ai choisi de l’aimer», avait ainsi assuré l’attaquant parisien dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux. Ce dimanche, lors de la 33e journée de Ligue 1 face à Toulouse, un match sans véritable enjeu passant finalement au second plan, le numéro 7 du club de la capitale a donc tiré sa révérence.

Personnage - encore - central d’une soirée consacrée aux festivités du douzième titre de champion de France des Rouge et Bleu - sans oublier les adieux de Keylor Navas ou encore Michel Montana, le speaker historique du Parc des Princes - Kylian Mbappé a, malgré tout, globalement cristallisé l’attention des différents observateurs. Dès le début de la soirée, son nom était d’ailleurs sifflé par quelques supporteurs lors de la première annonce de la composition d’équipe. Un mécontentement venant principalement du virage Auteuil alors que ces dernières semaines, au sein de Collectif Ultras Paris, les avis divergeaient sur le fait de rendre hommage ou non à la star francilienne. Symbole d’un flou artistique et de l’atmosphère étrange régnant aux abords de la porte de Saint-Cloud, le meilleur buteur de l’histoire du PSG était, cette fois-ci, acclamé lors de la deuxième annonce du onze de départ, effectuée par Michel Montana, lui aussi chaudement remercié. Une bipolarité difficile à appréhender et débouchant finalement, quelques minutes plus tard, sur un moment de complicité entre KM7 et les supporters parisiens. Lors de l’échauffement, le buteur français (77 sélections, 46 buts) stoppait ses derniers réglages pour aller à la rencontre des fans.

Une dernière amère…

Face au virage Auteuil, celui qui rejoindra le Real Madrid dans les prochaines semaines appréciait alors l’énorme tifo déployé à son effigie. «Une banderole Enfant de la banlieue parisienne, tu es devenue légende du PSG» était alors également sortie. Un hommage relativement sobre avant une rencontre pour le moins anecdotique où Toulouse aura finalement profité des largesses défensives parisiennes et du large turnover opéré par Luis Enrique pour s’imposer (3-1) et infliger au PSG sa deuxième défaite de la saison. Un match où Mbappé aura, malgré tout, eu le mérite d’asseoir sa position de meilleur buteur de Ligue 1, lui qui n’avait plus trouvé le chemin des filets, en Championnat, depuis décembre 2023 au Parc des Princes. Loin d’être transcendant face aux Violets (1 tirs cadré seulement en 5 tentatives, 1 seul dribble réussi et 1 petit duel remporté sur les 7 disputés), Mbappé rejoignait finalement ses coéquipiers pour un dernier moment de communion avec les supporters parisiens. Présent au micro de Canal +, Ousmane Dembélé lui rendait alors un ultime hommage.

«J’ai vécu une saison avec lui au PSG, il a tellement donné pour le club, c’est le meilleur buteur de l’histoire du PSG, un des derniers joueurs français. On est content de tout ce qu’il a fait, il a bien grandi au PSG. Il est arrivé tout jeune et il a accompli tellement de choses. Il a le mérite d’être une légende du PSG. C’est la vie, c’est comme ça. Tu viens tu pars dans d’autres clubs, tu restes au PSG, tu décides. On est content de tout ce qu’il a fait au PSG, on est fier de lui, moi j’espère le côtoyer encore en sélection». Questionné à son tour, Luis Enrique adressait lui aussi quelques mots à l’attention de son buteur. «L’accueil des supporters était très bon, ils ont donné beaucoup d’amour à Kylian. On avait besoin de beaucoup de bruit. C’est un public exceptionnel et unique. Ils auraient mérité une victoire pour le dernier match. Kylian est un joueur exceptionnel mais surtout une personne exceptionnelle. Je lui souhaite le meilleur pour la suite». Ce dimanche soir, entre nostalgie et amertume, une page s’est définitivement refermée dans l’histoire du Paris Saint-Germain. La suite s’écrira désormais sans Kylian Mbappé.