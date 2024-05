Le PSG veut jouer un sale coup à Gianluigi Donnarumma

Maintenant que le départ de Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain est officialisé et que le club parisien n’a plus que la finale de Coupe de France à jouer (contre l’OL, le 25 mai), Luis Campos et ses équipes commencent à lancer les grandes manœuvres pour le mercato estival. La principale attraction sera de savoir comment va être remplacé Kylian Mbappé, mais le PSG n’entend pas se limiter à son attaque et a déjà fixé un autre chantier avant l’été.

Selon les informations de L’Équipe, le départ de Keylor Navas, qui n’a d’ailleurs pas pu prendre part à sa dernière sortie au Parc des Princes, va bouleverser le poste de gardiens de but. Victime d’un accident de cheval, la doublure Sergio Rico (30 ans) avait été plongée dans le coma durant de longues semaines en Andalousie. Alors qu’il poursuit sa réathlétisation, le portier espagnol voit son avenir être mis en suspens. Alors que son bail expire en juin prochain avec le club de la capitale, rien n’est garanti concernant une éventuelle prolongation. Le PSG est conscient de la portée symbolique d’une extension de contrat, mais son état de santé soulève une vraie question.

Le PSG veut concurrencer Donnarumma

Car le Paris Saint-Germain souhaite actuellement concurrencer le titulaire Gianluigi Donnarumma. Depuis plusieurs jours, des discussions autour d’une prolongation de l’Italien (sous contrat jusqu’en 2026) ont débuté afin de sécuriser le court terme, mais les prestations du portier de 25 ans pousseraient le club à une réflexion sur le recrutement d’un gardien n°2 pour le concurrencer. On apprenait récemment que Diant Ramaj, un portier de l’Ajax était courtisé.

Ce gardien pourrait également être Lucas Chevalier (22 ans) qui fait partie des gardiens appréciés par Luis Campos pour concurrencer Gigio, avec, à moyen terme, l’idée d’apparaître comme une vraie alternative pour le poste de numéro 1. Une information que nous vous avions révélée en exclusivité en novembre dernier. Alors que l’autre doublure de Luis Enrique, Arnau Tenas (22 ans) n’a pas été flamboyant lors de ses sorties. Mais l’Espagnol souhaite jouer et pourrait être prêté la saison prochaine. Le tout, alors que Paris veut garder un gardien formé au club dans la rotation. Un dossier qui risque encore d’avoir de nombreux rebondissements…