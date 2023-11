Mercato : le PSG veut faire une razzia sur le LOSC !

En récupérant Bradley Barcola à Lyon pour 45 M€ (+5 M€ de bonus), le PSG a renoué avec le recrutement made in Ligue 1 à fort potentiel. Et ce n’est sans doute que le début puisque la volonté de Luis Campos et plus généralement du club de la Capitale est de faire de la Ligue 1 son nouveau terrain de jeu sur le mercato, un peu à l’instar du Bayern Munich sur les dix dernières saisons en Bundesliga. Et Paris prépare d’ores et déjà les futurs mercatos. Selon nos informations, Luis Campos et la cellule de recrutement du PSG ont prévu de superviser dans les prochaines semaines deux cracks lillois formés au Domaine de Luchin, à savoir Leny Yoro et Lucas Chevalier.

Deux éléments que Paris imagine bien représenter le club de la capitale dans les prochaines saisons. Le premier est considéré comme l’un des meilleurs défenseurs centraux de sa génération du haut de ses 17 ans. Titulaire indiscutable de Paulo Fonseca en défense, Yoro est déjà l’un des défenseurs qui gagne le plus de duels en Ligue 1. Sérieux et appliqué à la relance, il est également capable de mettre des buts sur coup de pied arrêté comme face à Rijeka ou à Rennes. Si l’international U21 tricolore paraît encore un peu tendre pour prétendre à une place à court terme dans la rotation défensive parisienne, le natif de Saint-Maurice dans le Val-de-Marne n’en finit plus d’impressionner, à tel point qu’il est du même calibre que Wesley Fofana ou William Saliba selon Rémy Cabella, qui évolue à ses côtés au LOSC et qui a bien connu les deux internationaux tricolores du temps où il évoluait à l’ASSE.

Yoro et Chevalier plaisent à Luis Campos

Et si Yoro brille de mille feux à Lille, que dire de Lucas Chevalier. Le portier international espoir tricolore de 22 ans, titulaire dans les cages lilloises depuis l’été 2022 après un prêt réussi du côté de Valenciennes, est lui aussi considéré comme l’un des meilleurs Français au poste de gardien de but. Avec 6 clean sheets en 11 matches et avec 10 buts encaissés en 11 journées de Ligue 1, Chevalier, qui gardait les buts de la France lors du dernier Euro U21, ne cesse d’impressionner son monde.

Et Luis Campos aurait déjà une idée en tête pour le natif de Calais, conseillé par Mike Maignan et récemment adoubé par Hugo Lloris, qui le voit bien lui succéder à moyen terme dans les buts des Bleus. Le responsable du recrutement du PSG serait très intéressé à l’idée de le recruter, quitte à le laisse en prêt quelques mois du côté de son club formateur… Reste qu’il faudra convaincre le LOSC et Olivier Letang de laisser filer ses deux talents. Et si jamais le PSG compte vraiment passer la seconde, alors il faudra y mettre le prix…