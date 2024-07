JO 2024 (F) : Hervé Renard s’agace après France-Colombie

Ce jeudi soir, l’équipe de France féminine s’est imposée face à la Colombie (3-2), au Groupama Stadium (Lyon), pour leur premier match aux Jeux olympiques de Paris. Un succès qui n’a pas complètement ravi Hervé Renard. Le sélectionneur des Bleues n’a pas caché sa frustration quant à la seconde période livrée par ses joueuses. «La victoire, c’est ce qu’il faut retenir. On va être positif, a-t-il indiqué, dans un premier temps, en conférence de presse, où ses propos ont été relayés par Le Parisien. Quelques petits moments, vous êtes gentils… Quarante-cinq superbes premières minutes, on marque des jolis buts, avec un public qui s’enflamme et après… (…) Il faut regarder le miroir et se dire qu’on doit faire beaucoup mieux que ce qu’on a fait dans les 45 dernières minutes.»

La suite après cette publicité

Si l’état physique des Françaises pouvait expliquer cette seconde période où elles se sont relâchées, Renard n’a pas voulu se servir de cet argument. «Vous revenez (des vestiaires) avec un esprit tranquille, avec un 3-0 au compteur. Mais contre une équipe comme ça, ça ne va pas. Si elles peuvent vous marcher dessus, elles le font. Et c’est ce qu’elles ont fait. Et on est chanceux, même si c’est logique, de finir le match à onze contre dix (exclusion de Ramirez à la 85ᵉ). Ce qui nous a valu des sueurs froides moins importantes.» Après ce succès contre les quarts de finalistes du dernier Mondial, les Bleus affronteront le Canada (le 28 juillet), médaille d’or lors des JO de Tokyo.