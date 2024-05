Liga : le FC Barcelone s’offre un succès précieux contre la Real Sociedad

Une deuxième place à reconquérir. Voilà l’objectif du FC Barcelone ce lundi soir avant d’affronter la Real Sociedad à domicile. Après une saison tumultueuse marquée par de nombreuses désillusions tant sur la scène nationale que continentale, les Catalans ont donc à cœur de terminer la saison sur une belle note. Pour ce faire, il fallait battre des joueurs de San-Sebastian qui courent après un ticket pour la prochaine édition de Ligue Europa. Pour contrecarrer les plans basques, Xavi a décidé d’aligner son onze type même si Inigo Martinez prenait place en charnière centrale et Andreas Christensen se trouvait devant la défense.

Et en première période, les occasions n’ont pas été légion dans une rencontre peu rythmée. Pour autant, ce sont les visiteurs qui ont longtemps affiché un ascendant technique. Du côté de la Real, Sheraldo Becker s’est montré remuant mais particulièrement maladroit pour confirmer la domination des ouailles d’Imanol Alguacil (5e, 19e). Quelques minutes, un but a même été refusé au buteur surinamien pour une position de hors-jeu évidente (22e). Finalement, les Blaugrana ont puni les incertitudes offensives de leur adversaire. Sur un contre à trois rondement mené, Lamine Yamal a donné l’avantage au Barça juste avant la pause (1-0, 40e).

Une seconde période sans but

Au retour des vestiaires, les Basques se devaient donc de faire mieux pour revenir dans la partie. Pourtant, les Barcelonais ont démarré pied au plancher et Raphinha, à la recherche de son dixième but de la saison, s’est illustré, mais a manqué de lucidité pour offrir le break aux siens (46e, 48e). Et alors que la rencontre s’était endormie à l’instar des joueurs de la Sociedad qui n’ont pas eu d’offensives pendant près de 40 minutes, le match s’est emballé dès la dernière demi-heure de jeu. Remiro s’interposant de manière spectaculaire au-devant de Raphinha, Brais Mendez manquait l’impensable quelques minutes après (67e).

Par la suite, un mano-à-mano entre gardiens s’est produit pour frustrer les attaquants de la rencontre. Alors que Ter Stegen a réalisé sa première période depuis plus de 50 minutes, Alex Remiro a réalisé une parade fantastique pour empêcher Ferran Torres d’inscrire le but de la victoire (77e). Ter Stegen encore impérial de l’autre côté, Lamine Yamal a également manqué l’opportunité de s’offrir un doublé salvateur. Malgré cette fin de match enlevé, le Barça a su tenir cette rencontre pour repartir du stade Montjuic avec les trois points. Mieux encore, les Catalans sont allés chercher un penalty qui ne souffre d’aucune contestation en toute fin de rencontre. Intéressant ce lundi, Raphinha s’est donc offert son dixième but de la saison d’une frappe assurée (2-0, 90+3e). Avec ce succès, le FC Barcelone remonte à la deuxième place. La Real Sociedad est toujours septième.