L’Espagne se rapproche d’une exclusion au prochain Euro par l’UEFA et la FIFA !

C’est un véritable séisme qui s’abat actuellement sur le football espagnol. Ces derniers mois, le pays est embourbé dans un nombre incalculable de scandales politiques impliquant la fédération. Dans ces affaires, deux hommes sont particulièrement pointés du doigt : Luis Rubiales et son président intérimaire Pedro Rocha. Devant ces affaires inédites au sein de la fédération, le gouvernement espagnol avait récemment pris une décision radicale, celle de placer la RFEF sous tutelle. « Le gouvernement espagnol a pris cette décision pour remédier à la situation grave de la RFEF et lui permettre d’entamer une période de renouvellement dans un climat de stabilité » avait ainsi communiqué sur son site le Conseil supérieur des sports (CSD), un organisme dépendant du ministère des Sports.

Pour ne rien arranger à ce climat très pesant au sein de l’instance du football espagnol, les dirigeants espagnols ont décidé de conforter Pedro Rocha en tant que président de la RFEF. Il était le principal favori alors qu’il est ciblé par une grave affaire de corruption. Et cette situation commence à être très inquiétante au pays puisqu’elle a rapidement fait réagir l’UEFA et la FIFA. «La FIFA et l’UEFA suivent de près et avec beaucoup d’inquiétude la situation entourant la RFEF. La FIFA et l’UEFA chercheront des informations supplémentaires pour évaluer dans quelle mesure la nomination par le CSD de la soi-disant "Commission de surveillance, de normalisation et de représentation" peut affecter l’obligation de la RFEF de gérer ses affaires de manière indépendante et sans ingérence inappropriée du gouvernement», annonçaient les deux institutions dans un communiqué commun.

Les deux grandes instances du football suivent effectivement ce dossier avec grand intérêt alors que le monde politique espagnol semble avoir bien trop de pouvoir au sein de la RFEF. Et cela peut avoir de très lourdes conséquences. Selon les informations de Marca, la possibilité d’une sanction de la part de la FIFA et l’UEFA pour ingérence politique n’est plus une simple hypothèse et se rapproche grandement. Ces dernières années, pour les mêmes raisons, le Pérou, le Tchad, le Guatemala, le Kenya, Trinité-et-Tobago et le Zimbabwe ont été sanctionnés par une exclusion des compétitions internationales. Il y a quelques jours, le ministère des Sports espagnol a reçu une lettre de la part de la FIFA et l’UEFA demandant de «clarifier rapidement le contenu de la Commission de surveillance, de normalisation et de représentation et sa similitude avec une éventuelle ingérence politique».

Les deux instances estiment que Rodríguez Uribes, Président du Conseil supérieur des sports d’Espagne, a trahi leur accord ces derniers mois. Et les sanctions se rapprochent grandement selon Marca. La première pourrait être d’exclure tout simplement la Roja du prochain Euro qui arrive. Mais pire encore, et c’est ce que redoute le pays, dans son prochain congrès en mai, la FIFA pourrait prendre la décision d’écarter l’Espagne de l’organisation de la Coupe du Monde 2030 qui reviendrait uniquement au Portugal et au Maroc. Surtout que le Mondial doit être ratifié en décembre prochain. L’Espagne tremble clairement pour son football. La menace n’a jamais été aussi concrète…