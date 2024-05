Al-Sadd tease l’arrivée de Kylian Mbappé

L’annonce a enflammé la planète foot ces dernières heures. Ce vendredi soir, Kylian Mbappé a officialisé son départ du PSG à l’issue de la saison. La star parisienne ne prolongera pas son contrat et va donc quitter Paris et la Ligue 1 cet été. Son transfert au Real Madrid ne fait aucun doute et l’officialisation devrait intervenir après la finale de la C1.

En attendant, certains clubs s’amusent donc à jouer avec le suspense. C’est notamment le cas du club qatari d’Al-Sadd qui a profité du buzz autour de Kylian Mbappé pour teaser un transfert du Français vers le club. Le club a publié un post avec une tortue (ndlr : le surnom de Mbappé) et un sablier comme pour annoncer que le transfert est imminent.