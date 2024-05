Kylian Mbappé met le feu au monde du foot après son annonce, la trahison de l’Allemagne avec Mats Hummels

Mbappé et le PSG, c’est fini

On commence logiquement cette revue de presse en France avec Kylian Mbappé. Après des mois de spéculations, de discussions et de débats, l’international français a officialisé ce vendredi son départ du PSG cet été. Une information que nous vous dévoilions déjà, le 7 janvier dernier. L’Equipe placarde sur sa Une «Adios y gracias». Le joueur français a officialisé la nouvelle dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux hier soir. Le joueur de 25 ans fêtera son dernier match au Parc des Princes demain contre Toulouse. La grosse attente sera de voir comment les supporters lui diront au revoir. Justement, dans sa Une du jour, AS placarde «Au revoir», une petite pique que le PSG appréciera. Enfin en Italie, pour la Gazzetta dello sport, «C’est vraiment fini». Le feuilleton qui a duré pendant de longues années voit enfin le bout du tunnel.

Mats Hummels ne participera pas à l’Euro 2024

On se dirige vers l’Allemagne désormais avec une bombe lâche par le média Bild. Selon le quotidien allemand, Mats Hummels n’ira pas à l’Euro 2024, alors que Nagelsmann annonce sa liste jeudi prochain. Une nouvelle qui peut étonner quand on voit les récentes performances du défenseur allemand notamment lors de la double confrontation en demi-finales de la Ligue des Champions face au PSG où il a été élu meilleur joueur du match à deux reprises.

Le chantier mercato commence au FC Barcelone

On termine en Espagne désormais avec le Barça qui entame son grand chantier pour le mercato qui arrive. Avec le maintien de Xavi sur le banc barcelonais, plusieurs pistes sont mentionnées. Sport met en Une Nico Williams, le jeune joueur de l’Athletic Bilbao. Pour le média, le nom de Nico Williams est l’un de ceux qui génère le plus de consensus dans le club Blaugrana: par son profil, son âge, son prix, son explosivité, sa langue et parce qu’il connaît la Liga. Xavi parie aussi sur un autre milieu de terrain pour doubler la position de pivot. Comme évoqué depuis plusieurs semaines, c’est Joshua Kimmich qui est privilégié. Mais du côté de Mundo Deportivo on annonce que Erik Ten Hag voudrait chiper un milieu de terrain au Barça, puisque le coach néerlandais est complètement fou de Frenkie de Jong, son ancien joueur à l’Ajax Amsterdam.