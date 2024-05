PL : Tottenham pousse Burnley en Championship, Luton au bord du gouffre

Ce samedi, la 37e journée de Premier League offrait des matches précieux en vue de la course à l’Europe et au maintien. Après la victoire plus tôt dans la journée de Manchester City contre Fulham (4-0), Tottenham jouait ses derniers espoirs dans la course à Ligue des Champions. Condamnés à la victoire, les Spurs ont bataillé contre Burnley pour s’imposer 2-1. Si Jacob Bruun Larsen avait trouvé la faille pour les Clarets (25e), les Londoniens s’en sont remis à Pedro Porro (32e) et Micky van de Ven (82e) pour inverser la tendance. Ce score condamne d’ailleurs l’équipe de Vincent Kompany à la relégation.

Situation presque similaire pour Luton Town balayé par West Ham (3-1). Malgré le but précoce d’Albert Lokonga (6e), les Hammers ont su réagir grâce à des pions de James Ward-Prowse (54e), Tomas Soucek (66e) et George Earthy (77e). Situé à trois points de Nottingham Forest avant la dernière journée et disposant d’une différence négative de -13 sur son rival, Luton Town est aux portes de la relégation. Dans les autres rencontres, Everton a dominé le relégué Sheffield United (1-0) quand Crystal Palace s’est offert une victoire de prestige contre Wolverhampton (3-1). De son côté, Brentford s’est offert Bournemouth dans une fin de match folle (2-1). Enfin Newcastle et Brighton n’ont pas fait mieux qu’un match nul 1-1. Pour les Magpies qui sont sixièmes, c’est une mauvaise opération dans la course à l’Europe puisque Chelsea et Manchester United peuvent revenir sur leurs talons.

Les résultats de l’après-midi