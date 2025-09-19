Bruno Guimarães regarde toujours les matchs de l’OL

Bruno Guimarães n’a toujours pas oublié l’OL. Interrogé hier soir au micro de Canal+ après la défaite de Newcastle face au Barça en Ligue des Champions, l’international brésilien a eu un mot pour ses anciens supporters lyonnais : « je regarde encore quelques matches de l’OL. J’espère qu’ils vont gagner ! (contre Utrecht en C3) », a-t-il confié avec le sourire. Une déclaration qui ne manquera pas de toucher les fans, toujours très attachés au milieu de terrain qui a marqué son passage dans le Rhône entre 2020 et 2022.

La suite après cette publicité

Guimarães a disputé 71 matchs sous le maillot lyonnais, pour trois buts inscrits, mais surtout un rôle essentiel au cœur du jeu, aux côtés notamment de son compatriote Lucas Paquetá dans une équipe encore bouillante à l’époque. Vendu pour près de 50 millions d’euros à Newcastle en janvier 2022, il s’est imposé comme un cadre des Magpies et a gagné ses galons d’international brésilien. Mais malgré cette ascension fulgurante, le joueur n’a pas tiré un trait sur son passage à Lyon, où il a laissé un souvenir aussi fort que précieux.